A Ferrari elnöke üzent a tifosinak, sokat vár az F1-75-től

Csütörtökön mutatta be az új szezonra tervezett autóját, az F1-75-öst a Ferrari, amivel nem sokkal később már pályára is gurult Fioranóban. Azt egyelőre persze nehéz megjósolni, hogy az új szezonban mire lesznek képesek a maranellóiak, de sokan szeretnék őket ismét az élvonalban látni.

Erre minden esélyük meg is van, hiszen az új szabályok adta keretek között és a költségsapkának köszönhetően gyakorlatilag minden csapat egyenlő esélyekkel vághatott neki az új konstrukciók fejlesztésének, ezért ha jól sikerültek a tervek, akkor a vörösök is élre törhetnek.

Pontosan ezt szeretné látni John Elkann is, aki leszögezte, újra a győztesek közé várja a csapatot 2022-ben. Igaz, ami igaz, rá is férne a Ferrarira némi sikerélmény, ugyanis Sebastian Vettel 2019-es szingapúri sikere után örülhetett utoljára futamgyőzelemnek a tifosi.

Vannak olyan szakértők, akik szerint nagy dolgokra számíthatunk idén a Ferraritól és az új szabályoknak megfelelően megalkotott F1-75 lehet az az autó, ami újra a csúcsra juttatja őket. Ezt a véleményt osztja Elkann is, a Ferrari elnöke kizártnak tartja zsinórban a harmadik idényt, ahol nem szereznek futamgyőzelmet.

A 45 esztendős New York-i illetőségű üzletember a legfanatikusabb Ferrari-fanoknak is üzent, s mint fogalmazott, az F1-75 a Scuderia által mindig is példamutató innovatív csapatszellemet és a teljesítményre való törekvés legjavát képviseli.

„Nagy a felelősségünk, hiszen a szurkolóink világszerte azt várják tőlünk, hogy a Ferrari újra a krémben legyen. A Scuderia sorsa most Binotto, Charles és Carlos kezében van. Az ő erőfeszítéseik fogják meghatározni a sikereinket, miközben új fejezetet nyitunk a történelmünkben, tisztelegve a versenyszellem előtt, amelyet alapítónk, Enzo Ferrari is példamutatóan képviselt“

„Végezetül szeretnék üzenni a tifosinak. Az Önök szenvedélye és elkötelezettsége táplálja a teljesítményünket, ahogy az mindig is volt. Alig várjuk, hogy idén megháláljuk a hűségüket és visszatérjünk a győztes útra“ - mondta Elkann.

