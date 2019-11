A Ferrari elnöke és Hamilton idén már kétszer is találkoztak: érik a váltás?

Lewis Hamilton a királykategóriás pályafutása során mindig egy Mercedes-motorral hajtott autót vezetett. A 6 világbajnoki címét is így szerezte, és igen szerencsésnek mondhatja magát, hogy a karrierjében szinte mindig egy végső győzelemre is esélyes csomagot kapott.

Hamilton jövőre már Michael Schumacher rekordját is beállíthatja, és azzal, hogy a szerződése 2020 év végén érvényét veszíti, akár még csapatot is válhat. Korábban a Red Bullról is pletykáltak, miszerint Max Verstappen és a címvédő helyet cserélhet egymással.

Ez azonban erősen valószínűtlen, de az már kevésbé, hogy a Ferrarinál fejezze be a pályafutását. Talán még soha nem volt példa arra, hogy az olaszok ennyire „beszédesen” nyilatkozzanak Hamilton potenciális szerződtetéséről, amit Mattia Binotto csapatfőnök tett meg Abu Dhabiban pénteken.

Ez csak újabb olaj volt a tűzre, és Hamilton soha nem nem zárta ki azt az opciót, hogy egy nap a Ferrari versenyzője legyen, ahol Sebastian Vettel helyét vehetné át, aki nagyon sok kritikát kapott az elmúlt időszakban, és noha 2015 óta versenyez a legendás alakulatnak, nem ért fel velük a csúcsra.

Vettel szerződése szintén a következő év végén jár le, és egy korábbi interjújában elmondta, nem biztos abban, hogy a Ferrarival akar visszavonulni, de legutóbb úgy fogalmazott, még mindig az a legnagyobb vágya, hogy közösen legyenek bajnokok.

Nos, a La Gazzetta dello Sport arról ír, hogy a Ferrari elnöke, John Elkann és Hamilton idén már kétszer is találkoztak. Valószínűleg ennek hátterében egy esetleges F1-es szerződés állhat, megvitatván az opciókat. Ebben segíthet az is, hogy Toto Wolff jövőjéről is sokat pletykálnak a Mercedes háza táján, akárcsak a csapatról, hogy az más tulajdonba kerülhet.

Sőt, a pletykák szerint Hamilton annyira nagy csodálója a Ferrarinak, az olaszok történelmének, hogy titokban többször elutazott a maranellói gyárba Piero Ferrarival ebédelni. A „házasság” már 2017-ben létrejöhetett volna, de a Ferrari szerződést hosszabbított a német versenyzőjével. Erről akkor Maurizio Arrivabene döntött, aki nagyon bízott Vettelben. Lewis emiatt állítólag ideges is volt, és üzenetet írt a maranellóiaknak, miszerint nem érti a 3 éves hosszabbítást.