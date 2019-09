A Ferrari elgondolkozott azon, hogy Vettelt visszarendelje Leclerc mögé

A Ferrari csapatfőnöke a kettősgyőzelem után hosszasan beszélt arról, hogy miért döntöttek úgy, hogy Sebastian Vettel állt ki elsőként a bokszba és nem az élről indult Charles Leclerc, aki magyarázatot vár az olaszoktól, mivel úgy gondolja, hogy más forgatókönyv is megvalósulhatott volna. Mattia Binotto azonban azt mondta, ez volt a lehető legjobb döntés a részükről.

„Megértem, hogy Charles kissé csalódott. Mindent megtett, hogy megnyerje a versenyt. Megfontoltuk, hogy helyet cseréljenek egymással? Igen, megtettük, de úgy gondoltuk, hogy ez volt a helyes döntés. Mindig megvitatjuk a versenyzőkkel, hogy ez volt a helyes döntés, vagy sem. Belső szinten valószínűleg továbbra is lehet más véleményünk. Szóval igen, gondolkodtunk rajta, de nem tettük meg.”

Leclerc végül 2.6 másodperccel ért célba Vettel mögött, és csak 1.2-re Verstappen előtt, így a Ferrari számára nehéz lett volna a pozíciócsere megszervezése anélkül, hogy kockáztatták volna a helyüket a Red Bullal szemben. A csapat ezt pedig nem akarta megtenni, és a kettősgyőzelmet választották, hiába került le az élről a monacói.

Az olaszok egyszerűen elé akartak vágni Hamiltonnak, de a kalkuláció nem volt helyes,, vagyis az a vártnál hatalmasabb volt. Ezen Binotto is meglepődött, hiszen másra számítottak, ám végül minden a terveik szerint alakult, a váltott felállás ellenére is, hiszen megszerezték az első két helyet, ami sok pontot hozott a konyhára.

„Ez 3.9 másodperc volt, de nem számítottunk ilyen nagy számra. Valójában, amikor kihívtuk Sebastiant, azt gondoltuk, hogy Charles később áll ki, és Sebastian előtt marad. Sebastian azonban jól ment, és akkor jött ez a 3.9 másodperces differencia, ami puszta tényként állja meg a helyét a helyzetben.”

Továbbá az is kiderült, hogy Leclerc nem kapott tájékoztatást arról, hogy Vettel korábban behajtott a bokszba, bár Binotto elismertre azt is, hogy míg a szokásos politika az, hogy először a vezető pilóta hajt be a bokszba, a Ferrarit befolyásolta a futam korai szakaszának lassú tempója, mivel egyik élmenő sem akart korán behajtani a bokszba, és ezzel beesni a középmezőnybe a forgalommal.

„Általában mindig előnyben részesítjük azt az autót, ami előrébb van, de ebben az esetben Charlesszal ezt nem tehettük meg. Vezette a versenyt, és forgalomba került volna. Teljesen más lett volna a helyzet. Verstappen is kész volt kiállni és Sebastian helyzetének megváltoztatása volt a legjobb módja annak, hogy kihoztuk, mellyel legalább a következő körökben a kiállásnál dolgozók szabadon maradnak Charles érkezésére. Tehát ez a megfelelő időzítés volt Seb kiállására, és erről nincs értekezés. Ezt követte Charles szintén jó időben történt kiállása.”

