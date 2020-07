A Ferrari "éjt nappallá téve" dolgozik, hogy már jövő héten jöjjenek az újítások

A Ferrari elcsípte a dobogó második fokát az Osztrák Nagydíjon – annak, aki egyáltalán nem követte a hétvége eseményeit, egyáltalán nem lesz ez meglepő, de az eddigi két nap alapján egyáltalán nem úgy tűnt, hogy akármit is fog ma ünnepelni a vörös csapat Spielbergben.

Azonban a hatalmas káosz, amit a futam hozott elsősorban műszaki szempontból, és Charles Leclerc igen motivált vezetése a futam utolsó harmadában egy ezüstöt ért a monacóinak és az istállónak, Mattia Binotto szerint azonban így is bőven van helye a fejlődésnek:

„A mai nap tanulsága, hogy fejlődnünk kell. Rengeteg megbízhatósági probléma volt, a bajnokság első részében pedig ez velünk fog maradni, mert egy hét alatt nehéz ezeket megoldani. Lesznek meglepetések és nagyon fontos lesz, hogy célba érjünk.”

„Természetesen a motorerőből visszavettünk tavalyhoz képest, volt rengeteg tisztázás, több új technikai direktíva, de ezek tulajdonképpen mindenkit érintettek. Nem szabad visszanéznünk, a mostani szezonra kell összpontosítani, de már most látszik, ha az időmérőt nézzük, hogy egy másodpercet vesztettünk a tavalyi pole-unkhoz képest.”

„Ahogy néztük ebből az egy másodpercből mindössze három tized az, ami a kanyarokban keletkezik, a többi az egyenesekben. Ez azonban aerodinamikai probléma, nem a motoré, és próbálunk ezen javítani, ahogy a kanyarokon is.”

„Ha a kanyarokban ma csak 2-3 tized a lemaradás, akkor igen gyorsak tudunk később lenni. Akkor még az egyenesekre ki kell találni valamit, de ezt komolyan át kell gondolnunk, mert nagyon nagy a különbség. Túlságosan is nagy.”

Charles Leclerc, Ferrari, talks to the media after the race

Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images