A Ferrari duója is teljesen összezavarodott a bahreini pályahatároktól

Az FIA versenyigazgatója elég nagy kavarodást okozott azzal, hogy a pénteki két edzés között változtatott a kanyar kiszélesítésének szabályain. Ezt újabb változások követték szombatra, majd pedig a futamon is lényegében döntő fontosságúnak bizonyult ez a terület.

Masi a futamra visszatért a korábbi álláspontjához, miszerint nem fogják nézni azon a ponton a pályaelhagyásokat, a futamon aztán Hamilton mégis megkapta az üzenetet, hogy amennyiben továbbra is szélesen veszi a 4-es kanyart, akkor fekete-fehér zászló jöhet neki.

A versenyigazgató talán úgy érezte, hogy Hamilton 29 ottani szélesítése már kicsit sok lesz, emiatt pedig tartós előnyre tehet szert riválisaival szemben, ezért is szólt a Mercedesnek.

Nagyvonalakban elmondható, hogy igazából nem sokan voltak, akik értették, hogy mi zajlott le a hétvége és a futam során, ez alól pedig a Ferrari versenyzői sem voltak kivételek.

„Őszintének kell lennem, nem igazán értem, hogy miért változott napról napra. A szabály a futam kapcsán világos volt. Kiszélesíthetjük a kanyart, de nem egy előzés vagy ilyesmi miatt” – nyilatkozta Leclerc.

„Azt viszont már nehezebben értem, hogy miért változott szombathoz képest, amikor még törölték a köridőket. Szerintem egyszerűbb lett volna, ha meghagyják ugyanúgy a szabályokat.” Carlos Sainz is egyetértett kollégájával, és szerinte az otthoni nézők sem nagyon érthették, hogy mi folyik Bahreinben.

„Versenyzőként számomra egyértelmű volt, hogy mi a megengedett és mi nem. A szurkolóknak és a TV előtt nézőknek azonban elég nehéz követniük ezt a sok változást. Én legalább annyit tudtam, hogy ha valakit megelőzök ott a pálya határain túl, akkor vissza kell adjam a pozíciót.”

A döntő pillanatban Verstappen is ezt tette Hamilton ellen, ezért szóltak is egyből a Red Bullnak, hogy vissza kéne adni a vezetést a britnek. A holland ezt készségesen meg is tette, de utána már nem tudott újra támadni.

