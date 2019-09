A Ferrari beáldozta Vettel versenyét, mert gumigondjai voltak

Az elmúlt hétvégén a Belga Nagydíjon a Ferrari megszerezte az első győzelmét, ami Charles Leclerc és Mattia Binotto csapatfőnök számára is az első volt ebben a pozícióban, hiszen ezelőtt az alakulat tavaly nyert Maurizio Arrivabene vezetésével az Amerikai Nagydíjon. Most megszakadt ez a rossz sorozat, de a kettősgyőzelem elmaradt.

Leclerc nagyon domináns módon nyerte meg az időmérőt, ám a futamon messze nehezebb dolga volt, és ha Sebastian Vettel nem tartja fel a mögötte érkező Lewis Hamiltont, akkor biztosan nem nyer, és talán a második helyét is elveszíti. A Mercedes számításai szerint Hamilton körülbelül 5 másodpercet bukott Vettel feltartásával, amit a németek nem vettek zokon, és szerintük az olaszok helyesen cselekedtek.

Binotto a futamot követően részletesen beszélt a győzelemről, annak hátteréről és természetesen a csapatutasításról is, amit ki kellett adnia Vettelnek, mert máskülönben nem nyerhették volna meg a Belga Nagydíjat. A hétvégén Monzában talán könnyebb dolguk lesz a pálya és az új motor miatt.

„Most nagyon őszinte leszek, nem hiszem, hogy számít az első győzelem csapatfőnökként. Inkább örülök Charles sikerének, valamint a boldog csapatnak, és annak, hogy a taps most nekik szólt. Azt hiszem, valóban csapatként dolgozunk, és a szerepek nem számítanak. Ma pedig bizonyítottuk, hogy a csapat erőssége nagyon fontos lehet.”

„A szezon kezdetén, amikor többször is megpróbáltunk a csapatutasítás lehetőségével élni, kívülről nem mindig fogadták nagyon jól, de mindig is azt mondtuk, hogy a csapat jelenti a prioritást, és ezek a pontok. Tehát versenyről versenyről beszéljük ezt át a pilótákkal, hogy mi lehet az adott helyzet. Ez olyasvalami, amit a verseny előtt mindkét versenyzővel megvitattunk.”

„Nem kétséges, hogy néhány futam után a dolgok egyértelműbbé válnak, még akkor is, ha a versenyzőkkel megbeszéljük ezt, és meg is értik azt. Azt kell mondanom, hogy soha nem könnyű egy ilyen utasítást kiadni, mert a versenyzők ott ülnek az autóban és olyan gyorsan mennek, ahogy csak tudnak és valahogy mindig megpróbálnak annyi pontot szerezni, amennyit csak tudnak.”

„Ma sem volt sok választásunk, és élnünk kellett a csapatutasítással Seb kapcsán, hogy megvédje magát a Mercedestől, különben Hamilton hamar átlépett volna rajtunk. Másodszor, mivel Charles valamilyen módon a hosszabb etapja során jobb helyzetbe hozta magát a gumikkal, más lett a forgatókönyv, hiszen Seb noha ebben a szakaszban minden bizonnyal gyorsabb volt, a kocka hirtelen megfordult.”

„Különböző stratégiák voltak az asztalon, de ez volt a lehető legjobb döntés a csapat érdekében, hogy megnyerjük a futamot. Egyszerűen reagálnunk kellett arra, amit a Mercedes csinált. Ha hosszabb ideig maradunk kint Sebbel, akkor megint más a helyzet. A lehető legjobb döntésre törekedtünk, de tudtuk, hogy nagyon nehéz dolgunk lesz. Láttuk, hogy mit csinál a Mercedes, és erre reagálnunk kellett, így tettük, amire szükségünk volt.”

„Charles közben szerzett magának némi előnyt, egy kis rést, így egy ideig gond nélkül lehetett az élen. Szóval nem beszélhetünk két külön stratégiáról, vagy arról, hogy ez tervezett lett volna. Egyszerűen reagáltunk arra, amit a Mercedes csinált, és magára a helyzetre, mert nyilván a riválisunk egy újabb erős etapot ment a végén. Itt most sokkal inkább a helyzet reagálásáról és két különböző beállításról volt szó, ami hatással volt a gumikra.”

The Ferrari team gather to celebrate victory at the podium

Fotó készítője: Mark Sutton / Sutton Images