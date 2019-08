A Ferrari bajban van a kanyarok miatt, és nem örülnek a sok szabályváltozásnak

A Ferrari idei éve messze nem olyan versenyképes, mint azt sokan várták a téli időszak után. Az olaszok az idény előtt nagyon pozitívak voltak, és azt gondolták, harcban lehetnek a Mercedesszel, de most ott tartunk, hogy ha a bajnokságban egyelőre nem is, az erősorrendet tekintve összességében a Red Bull-Honda is előttük jár.

Binott a La Stampa lapnak mondott erről néhány szót, középpontba helyezvén a kegyetlen valóságot, valamint a jövőt, ami egyelőre kissé homályos és még mindig sok a megválaszolatlan kérdés. Az SF90 hiányosságai, és optimizmus 2020-ra, ami egy más évet hozhat a Ferrari számára, hiszen idén még csak futamot sem nyertek.

„Az egyenes részeken gyors az autó, addig a vegyes szakaszokon már lassú. Egyszerűen bajban vagyunk az olyan pályákon, ahol több kanyar van. Ez az erő és az egyensúly kérdésre. A 2019-es gumiabroncsok tovább erősítik ezt a különbséget. A következő évben a szabályok stabilak maradnak, tehát az autóval végzett munka lehetővé teszi számunkra, hogy tanuljunk és továbbfejlesszük a jövő évi autót.”

„Egy fiatal csapat vagyunk, mely folyamatosan növekszik. Korábban is néhány évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy versenyképesek legyünk. Megerősítjük azokat a területeket, ahol jelenleg hiányosságokkal küzdünk. Ez pedig türelmet igényel. A stabilitás és a beállítások jelentik a helyes utat.”

A 2021-es év azonban még mindig nagyon ismeretlen az új szabályok miatt: „Ez nagyon ismeretlen. Régóta tárgyalunk erről, és nem igazán szeretjük, amikor ilyen sok szempontról van szó. Soha nem történt még olyan fontos aerodinamikai változás a szabályokban, mint amit most jóváhagyásra kérnek tőlünk. Ez nem várt következményekkel járhat. Kár lenne, ha 2021-ben egy olyan játékban vennénk részt, ami nem működik. Általánosságban tehát egy olyan F1-gyel állunk szemben, ami az F2 és az IndyCAR idősebb testvére. Különbséget kell tennünk, mert ez technikai kihívás is.”

A Motorsport.com egy nagyon látványos 3D-s animációt készített a Forma-1 elképzelt 2021-es autójáról, felhasználván benne az eredeti terveket is. Egy igazi technikai csemege a rajongóknak.