A Ferrari az Amerikai Nagydíjat egyszeri botlásnak tartja

A Ferrari a Brazil Nagydíjon pénteken és szombaton is erős tempót mutatott, az időmérőn a második, és a negyedik legjobb időt tudták futni. Vasárnap Vettel nem igazán tudta tartani a lépést az élen Verstappennel és Hamiltonnal, de Leclerc rohamtempóban zárkózott fel a 14. helyről, és dobogós helyért küzdött a két pilóta, amikor kiütötték egymást.

Hogy mi lett volna, ha, arról kár beszélni, de mindenesetre azt lehetett látni most, hogy messze jobb tempója volt a vörösöknek, mint két hete az Egyesült Államokban, és ezt Mattia Binotto is megemlítette, amikor arról kérdezték, mi volt a különbség a két futam között, és hogy milyen következtetést lehet belőlük levonni:

„Azt hiszem, a mai inkább Mexikóra emlékeztetett az előző versenyek közól, de egy kevés versenytempó még mindig hiányzik. Valahogyan be kellene biztosítanunk, hogy ha megszerzünk egy pozíciót szombaton, azt meg is tartsuk. De határozottan nem volt ez rossz verseny, Sebastian kényelmesen autózott a harmadik helyen, egy Red Bullt és egy Mercedest is maga mögött tartott, Charles pedig előbb vagy utóbb dobogós helyre küzdötte volna magát a 14. helyről, szóval ezzel nincs gond.”

„Austin határozottan nem úgy sült el, ahogy akartuk. Kilóg a sorból. Hogy mi volt a gond, még nekünk sem világos. De az autó egyensúlya nem volt rendben, a versenyzőink úgy futottak neki a futamnak, hogy nem tudták rendesen bemelegíteni a gumikat. Szóval megint ezzel kapcsolatos gond volt.”