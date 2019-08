A Ferrari átlagosan közel 0.3 másodperccel lassabb, mint a Mercedes

Miután elérkeztünk a szezon feléhez, ideje megnéznünk pár érdekes statisztikát, amiket ezúttal a német Auto Bild Motorsportnak köszönhetünk. Az senki számára nem lehet kérdés, hogy idén a Mercedes autója toronymagasan a legjobb, még úgyis, hogy a Ferrari motorja átlagosan 40 lóerővel adhat le többet az időmérőkön, és az egyenesekben továbbra is megvan az olaszok előnye.

Ez azonban önmagában kevés a W10 ellen, mely rendkívül jól bánik a gumikkal és összességében nagyon kevés esélyt ad a riválisoknak. A Ferrari azonban Bahreinben, Bakuban, Kanadában és Ausztriában is nyerhetett volna. Az eddig lezajlott 10 futamból 9-et a Mercedes húzott be. Azon a bizonyos osztrák versenyen pedig a Red Bull Racing győzött, de a forróság miatt tapasztalt problémák miatt messze nem láthattuk a W10 valódi erejét.

A Mercedes nagyon magabiztosan vezeti a bajnokságot, és eddig csak egyetlen egy alkalommal kaptak ki, ami drasztikus különbséget generált a ponttáblázaton. Sőt, a leggyorsabb körök területén is nagy az előnyük, miközben a Ferrari a második helyen majdnem 0.3 másodperccel lassabb. Ez a Red Bull esetében több mint 0.6 másodpercet jelent, de a Honda motorral hajtott autó az utóbbi futamokon folyamatosan faragott a hátrányából, és ha így folytatják tovább, egyértelműen ők lehetnek a második erő. A legutóbbi két futamon ez így is volt, és Németországban, valamint Magyarországon is lehet esély arra, hogy a Red Bull-Honda szerezze meg a pole-t, valamint a győzelmet vasárnap.

1. Mercedes

2. Ferrari +0,289 másodperc

3. Red Bull +0,602

4. McLaren +1,275

5. Haas +1,410

6. Renault +1,439

7. Toro Rosso +1,572

8. Alfa Romeo +1,625

9. Racing Point +1,826

10. Williams +3,567

A McLaren hiába a negyedik, ez az 1.2 másodperces differencia több mint hatalmas, míg a britek mögött érkező Haas, Renault, Toro Rosso és Alfa Romeo igen közel vannak egymáshoz. A gyengélkedő Racing Point már majdnem 1.9 másodperccel lassabb, míg a Williams 3.5 másodperccel fut lassabb gyors köröket, ami kategóriakülönbségnek felel meg.

A középmezőny totálisan esélytelen, és a három legjobb csapat még csak a dobogóra sem engedte fel a kisebb istállókat. Sőt, a pontok 83.3%-át is ők húzták be. Ez tavaly ugyanebben az időszakban 74,6% volt. A megbízhatóság is hihetetlen rendben van ezeknél a csapatoknál. Hamilton, Bottas és Verstappen mind a 612 lehetséges kört abszolválta, addig ez Vettel neve mellett 611 kört jelent.

Mindeközben az előzési manőverek száma alig emelkedett a szezon előtti aerodinamikai változások ellenére, melyeknek pont az lett volna a dolguk, hogy egyértelműen több akciót eredményezzenek. Ez a szám most 310, ami tavaly ilyenkor 305 volt. Eddig hat olyan verseny volt, ahol több pozícióváltást rögzítettek, mint 2018-ban.

68 esztendővel ezelőtt nyert először a Ferrari a Forma-1-ben, amivel egy hatalmas eredménysorozat indult útjára, mely még mindig nem ért véget. Az olaszok jelentik a múltat, a jelent és a jövőt is.