A Ferrari állítja, nemcsak a fejlesztések miatt nyerték meg a Szingapúri Nagydíjat

A Ferrari számára minden bizonnyal elúszott a bajnoki cím, mindkét fronton, még akkor is, ha Valtteri Bottas továbbra is gyengébb teljesítményt nyújt Lewis Hamilton csapattársaként. A csapat már sorozatban a harmadik alkalommal nyert és a következő hétvégén, Oroszországban is komoly esélyük lehet erre.

Az SF90 legutóbb azonban egy olyan pályán végzett az élen, amire csak nagyon kevesen számíthattak. Mondhatjuk ezt annak ellenére, hogy a futamon nem volt káosz, így a Ferrari erőből húzta be a versenyt az első két helyen, bár Hamilton szerint a Mercedes könnyedén nyerhetett volna vasárnap, de ezt már soha nem tudjuk meg.

„Nem a dicsőségért versenyzünk, hanem versenyről versenyre haladunk, hogy megpróbáljuk megnyerni a futamokat. Minden egyes futamot meg akarunk nyerni. Nem arról van szó, hogy a bajnokság helyzetét figyelnénk, amin belül a lehető legjobbat akarjuk nyújtani ebben a szezonban. A legjobb, ha megbizonyosodunk arról, hogy a megfelelő módon készülünk-e fel a következőre.” - tette egyértelművé Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke.

A Ferrari fejlesztései nagyon jól működtek Szingapúrban. Sőt, a vártnál azok sokkal nagyobb különbséget eredményeztek, mivel korábban egy ilyen pályán teljesen esélytelen lett volna az SF90, ami ennek ellenére nemcsak az időmérőt húzta be, de 2017 után kettősgyőzelmet is szerzett a csapat, ami egy kiváló eredmény és a lehető legjobb is.

„Az aerodinamikai fejlesztéseink előrelépést jelentettek, de ez nem magyarázza meg mindazt, amit láttunk. Úgy gondolom, hogy Szingapúr még mindig egy nagyon egyedi pálya. Közel vannak a falak, tehát a pilóták különbséget eredményeznek. A magabiztosságuk is differenciát hozott ezen a hétvégén.”

„Úgy gondolom, hogy az utóbbi futamok óta javult az autó aerodinamikai egyensúlya és ez igaz a gumikra is. Ezek itt másfajta keverékek voltak a normál futamokhoz képest. Ez valószínűleg szintén számított, hogy azokat működésre tudtuk bírni és a megfelelő módon használtuk. Sok tényező játszott szerepet abban, hogy elértük ezt az eredményt.”

