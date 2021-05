Leclerc ugyan megszerezte a pole-t szombaton, de utána nyugtalankodhatott, hiszen nem tudta még, hogy el is rajtolhat-e az élről, mivel a Q3 végi baleseténél talán sérülhetett a váltója. Ha pedig azt cserélni kell, akkor kapott volna egy öt rajthelyes büntetést.

A futam előtti utolsó vizsgálatoknál a csapat megerősítette, hogy a váltó rendben van, ezért nem fogják cserélni, de utána mégis jött a hidegzuhany, hiszen Leclerc az egyik kivezető körén jelentette, hogy valami nincs rendben a kocsival.

Később kiderült, hogy a bal hátsó kardántengely volt a gond fő okozója, és ezért nem tudott aztán el sem rajtolni a futamon a monacói. A Ferrari nem gondolja úgy, hogy ennek a hibának köze lett volna a váltóhoz, de azt még nem tudják megmondani, hogy miért nem vették észre, hogy valami nincs rendben, még mielőtt az autó kihajtott volna a garázsból.

A csapatfőnök, Mattia Binotto a történtek után elmondta, hogy az autó adatainak kielemzése, valamint az alkatrészek átnézése Maranellóban majd megadhatja a választ a kérdésre, hogy az istálló tehetett-e volna valamit a probléma elkerülése érdekében.

„Meg kell értenünk, hogy mi történt és miért történt. Ami még ennél fontosabb, hogy észrevehettük-e volna már a szombati parc ferménél vagy vasárnap délelőtt. Most az lenne a lényeg, hogy rájöjjünk, hogy miért nem fedeztük fel a problémát. Akkor még nem volt gond, amikor kiment a garázsból; a 6-os kanyarnál jelentkezett csak.”

„A felkerült új elemek nem mutatták jelét a hibának, ezért most minden alkatrészt és minden adatot meg fogunk nézni a következő napokban.” Binotto abban is biztos, hogy a kardántengely hibája teljesen független volt a váltótól, amelyet végül nem cseréltek ki. Szerinte akkor is eltört volna az elem, ha a Ferrari egy új váltót épít be.

„Nem a váltóval van összefüggésben. Ha kicseréltük volna, attól még azok az alkatrészek ugyanúgy az autón lettek volna, mert nem sérültek meg a balesetben. Akkor is megtörtént volna a meghibásodás, szóval ez nem a váltóval való hazárdírozáson múlt.”

Az F1-es parc fermé szabályok engedélyezik, hogy bármit lecseréljenek az autón, ami esetleg megsérült az időmérő alatt. A Ferrari vizsgálata viszont nem fedezett fel problémát a kardántengellyel, ezért is maradt az autón.

Az olaszok vezetője még hozzátette: „A szabály egyértelműen kimondja, hogy csak azt lehet cserélni, ami megsérült. Ezért mi csak a sérült részeket javítottuk. Az első szárnyat, a jobb első felfüggesztést és az autó jobb hátsó részét. Azoknak egyértelműen annyi volt, mi pedig megkaptuk az engedélyt, ezért meg is csináltuk.”

Ugyan tehát a kardántengely gondja nem a váltóhoz köthető, azt viszont Binotto sem akarta kizárni, hogy Leclerc autójának végzetes hibáját az időmérős baleset idézte elő. „Lehetséges, hogy köze van az incidenshez. Ezt is ki kell elemezzük, és választ kell rá találnunk. Az ellentétes oldalon volt, de lehet, hogy köze volt hozzá, vagy az is lehet, hogy nem.”

