A Ferrari a Red Bull megoldására fog váltani Hamilton érkezésekor?

Az olaszok a tavalyi gyengébb évet követően most ismételten fejlődést értek el az SF-24-gyel, hiszen már két futamgyőzelemnél járnak, és könnyen lehet, hogy a Red Bull-lal és a McLarennel fognak harcolni az idei bajnoki címekért.

Ahogy azonban a csapatok közelítenek a jelenlegi szabálycsomagon belül elérhető határokhoz, úgy válik egyre nehezebbé megtalálni azokat az apróságokat, melyek különbséget jelenthetnek a sikerért folyó küzdelemben.

A Ferrari az Emilia-Romagna Nagydíjra vitte el az első idei nagy fejlesztéseit, melyek szép javulást eredményeztek, a Brit Nagydíjon pedig jöhet a következő aerodinamikai csomag. Emellett ráadásul két új hátsó szárny is érkezni fog, az egyik az alacsonyabb leszorítóerőt kívánó Kanadában, a másik pedig az olyan közepes tempójú pályákra, mint Spanyolország.

A módszer viszont, ahogy a Ferrari hajszolja a tizedeket, megváltozott, Frederic Vasseur csapatfőnök pedig elismerte, már jóval nehezebben tudnak extra teljesítményt találni. „A költségsapkával és a jelenlegi szabályokkal mindkét oldalt menedzselned kell, és akkor fogunk újításokat bevetni, ha azok érnek is valamit.”

„Észben kell tartani, hogy egyre szorosabbá válik a mezőny, a fejlesztési ütem pedig jóval lassabb, mint két éve. Ez azt jelenti, hogy amikor hozol egy újítást, azzal már közel sem nyersz annyit, mint két éve, de ez normális, ezzel mindenki így van.”

Mindez viszont ahhoz vezethet, hogy a Ferrari 2025-re jóval agresszívebben átalakíthatja autóját, mint azt hónapokkal ezelőtt várni lehetett. A jövő évi autó munkálatai természetesen már zajlanak, Vasseur pedig elmondta, hogy jelenleg három projekt fut Maranellóban.

„A csapat egyik része a következő fejlesztéseken dolgozik, miközben egy másik már a jövő évi autón tevékenykedik. Már megadtuk a zöld jelzést a 2025-ös autónak. Emellett pedig már egy ideje zajlik a munka a 2026-os erőforráson is. Ami a karosszériát és az aerodinamikát illeti, van néhány elméleti koncepció, de semmi több, hiszen még nincsenek meg a végleges szabályok.”

Most arról szólnak a 2025-ös spekulációk, hogy a Ferrari talán komolyabban belenyúl a jelenlegi autójába, és nem csak egy sima evolúciós lépés lesz az SF-24 utódja. A források szerint az istálló tervezői megértettek bizonyos kulcsfontosságú tényezőket, melyek jelentősebb előrelépést hoznának a folytatásban, és ami nagy különbséget eredményezhetne a Red Bull és a McLaren elleni csatában.

És az egyik lényeges terület a felfüggesztés lenne, ahol a Ferrari évek óta a saját útját járja, de könnyen lehet, hogy jövőre ők is vonórudas első felfüggesztésre váltanak, ami aztán megágyazna a 2026-os autónak is, hiszen annál vélhetően egyébként is módosítottak volna ezen a téren.

A Red Bull és a McLaren már eleve ezt a megoldást használja, és a dizájn jótékony hatással van az autó körüli aerodinamikára és légáramlásra, különösen annak első részénél és a Venturi-csatornáknál. Mindez persze komolyabb átalakításokat vonna maga után az autó egészét tekintve, és akár a versenyző pozícióján is módosítani lehetne, ami pedig a súlyelosztást javíthatná.

A Ferrari hátul eközben szintén az ellentétes utat járja, hiszen ott vonórudas felfüggesztéssel mennek, míg a legtöbben nyomórudassal, de a csapat technikai igazgatója, Enrico Cardile korábban elmondta, hogy ezen a téren nem tapasztaltak nagy eltérést a két koncepció között, így nem is látták értelmét a váltásnak, hiszen a jelenlegi megoldás megfelel annak az iránynak, amelyet követni akarnak.

Ha azonban hinni lehet a szóbeszédeknek, akkor jövőre mégis változás jöhet az autó elejénél, ami papíron azt ígéri, hogy a csapat még versenyképesebb lehet majd.

Ezt az egész folyamatot pedig Vasseur felügyeli, aki Charles Leclerc szerint nagyon is megfelelő ember a csapat irányítására.