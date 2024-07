A Ferrari a problémáik megértését várja a Brit Nagydíjtól

Bár Carlos Sainz Monaco után ismét dobogós helyet tudott szerezni, de ez többnyire csak a szerencsének volt köszönhető, hiszen az élen álló két versenyző ütközött egymással. Charles Leclerc autója eközben már a rajtnál megsérült, és ezek után nem tudta visszaverekedni magát a pontszerzők közé.

Ez a teljesítmény azok után jött, hogy Spanyolországban a páros nem tudott harcba szállni a dobogós helyekért, hiszen visszaestek a Mercedes mögé, előtte Kanadában pedig még rosszabb hétvégét teljesítettek, hiszen nulla ponttal zártak.

Mindez azt jelenti, hogy Sainz Ausztriában elért harmadik helye nem igazán mondható reprezentatívnak az erősorrendet illetően, amelyben a Ferrari most látszólag visszaesett a negyedik helyre, miközben az idényt a Red Bull mögött a második legerősebb istállóként nyitották.

A két versenyző ráadásul eltérő problémák miatt panaszkodik, ami szintén fejtörést okozhat Vasseuréknek. A francia szakember ettől függetlenül viszont igyekezett pozitívabban szemlélni a dolgokat.

„A probléma szó elég komoly jelentéssel bír. Az időmérőn viszont, amikor a 3-as kanyarhoz értünk, egy tizeddel Norris előtt jártunk. Ez azt jelenti, hogy ha befejezzük a kört – és tudom, hogy be kell fejezni a kört –, akkor a végeredmény teljesen máshogy nézett volna ki.”

„Az viszont világos, hogy amikor pole pozícióba kerülsz és megnyered a futamot is, akkor is vannak gondok az autóval. Ha nincsenek problémák, akkor az már a vég kezdete. A pilóták eltérő vezetési stílusa miatt eltérő problémákkal is szembesülhetnek. Mi azonban jelentősen megváltoztattuk az autót szombat délelőttről délutánra, ami szerintem segített. Az autó gyengesége is változott némileg kanyarról kanyarra, de összességében ott vagyunk.”

Ausztriában persze az is nehezítette a csapatok dolgát, hogy sprinthétvégéről volt szó, miközben Silverstone-ban visszatér a hagyományos lebonyolítás, ami Vasseur szerint ismételten a segítségükre lehet. „Sokat fog nekünk segíteni, hogy lesz FP1 és FP2 Silverstone-ban, ha pedig az időjárás is engedi, akkor jobban megérthetjük a problémáinkat.”

„Furcsa mód viszont nem tekintek negatívan a teljesítményünkre. Versenyben voltunk, még ha messze is Maxtól. Volt azonban egy olyan érzésem, hogy többet is kihozhattunk volna belőle” – zárta gondolatát Vasseur.

Ami pedig konkrétan a Sainz és Leclerc ausztriai viadalát illeti, Vasseur sajnálja, hogy a monacói nem tudott pontokat szerezni.