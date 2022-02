A Ferrari a motorjával is „kockáztatott” a fejlesztési stop miatt

A Ferrari mindenképpen egyike lehet azon gyártóknak, akik nemcsak szeretnének előrelépni, de igazából muszáj is lenne nekik, hiszen az utóbbi pár szezonban jelentősen visszaestek. Az olaszok motorrészlegének vezetője, Enrico Gualtieri ennek fényében elmondta, hogy „bátor megoldásokat” vetnek be a ’22-es hajtóegységüknél is.

„Mondjuk úgy, hogy az előző évekhez viszonyítva még inkább arra voltunk kényszerítve, hogy még bátrabb tervezési filozófiát kövessünk, hiszen nemsokára befagyasztanak mindent. Minden egyes programunkat az abszolút határig kellett elvinnünk. Egészen a legutolsó pillanatig nyitottnak kellett maradnunk minden lehetséges megoldásra.”

Még több F1 hír: Így néz ki belülről bevetés közben a Williams! - videó

„Egyértelmű az is, hogy muszáj volt meglépni a szükséges kockázatokat. Még jobban fel kellett gyorsítanunk a fejlesztési munkát egy olyan világban, amely már amúgy is ezer mérföld per órával halad” – magyarázta Gualtieri.

A Ferrari egyébként már a tavalyi szezon utolsó harmadában lefektette új erőforrásának alapjait, most pedig annak viszonylagos sikerességét meglovagolva szeretne még közelebb kerülni a Mercedeshez és a Hondához.

„Rengeteg minden van, ami új és innovatív ennél a motornál. Nem is kell mondani, hogy a korábbi esztendőkhöz viszonyítva most került az erőforrásba a legnagyobb számú új alkatrész. A tartalom mellett a felépítés és az elrendezés terén is van innováció, és a múlthoz viszonyítva több megoldást is meg kellett vizsgálnunk és át kellett vennünk.”

Wolff tagadja, hogy miattuk rúgták volna ki Masit