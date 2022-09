A Ferrari a második szabadedzést is behúzta Monzában!

Késő délután megtartották Monzában a Forma-1-es hétvége második szabadedzését is, miután az első gyakorláson kettős Ferrari-siker született. Alkatrészcsere miatt többen is büntetést kaptak a vasárnapi futamra, köztük a két Red Bull és Carlos Sainz is.

A második gyakorlás kezdetekor Mick Schumacher és Sebastian Vettel egyből kihajtott, ugyanis ők nem vettek részt az első szabadedzésen, mivel helyüket Nyck de Vries és Antonio Giovinazzi vették át az Aston Martinnál és a Haasnál.

Az első percek után Verstappen állt az élre, míg Sainz lecsúszott a pályáról, levágta a pályát, de vissza tudott térni. Leclerc követte Verstappen tempóját és szorosan tapadt mögé, míg Perez nyolc tizedes hátrányba került csapattársához képest.

Még több F1 hír: Kettős Ferrari-sikerrel indult az Olasz Nagydíj hétvégéje

Leclerc is megcsúszott és levágta a sikánt, míg a csapatok közül az Alfa Romeo rakta fel először a lágy keverékeket, mindezt Bottas autójára, aki hozott is egy negyedik időt. Az első húsz perc után aztán lecsendesült a mezőny, a többség pedig visszavonult a garázsba.

Féltávnál Mick Schumacher alatt állt meg a Haas, jelezte a rádión a fiatal német, hogy nincs erő a motorban, majd lehúzódott és leállította az autót. A takarítás után elengedték a mezőnyt az utolsó 25 percre, a Ferrari pedig a közepes keverékeket kezdte el bejáratni.

Az újraindítás után Sainz állt az élre a lágyakon, míg Verstappen első ideje továbbra is ott tartotta őt a második helyen. Ricciardo nem tudott a legjobb tízbe kerülni, folyamatosan tapogatózott a McLaren ausztrál pilótája, míg Perez a legjobb ötön kívül ragadt.

Az utolsó percekben inkább már a versenyszimulációkat erőltették a csapatok, így Sainz bizonyult a leggyorsabbnak, őt pedig Verstappen és Leclerc követte a sorban.

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó 1 Carlos Sainz Jr. 24 1'21.664 255.373 2 Max Verstappen 27 1'21.807 0.143 0.143 254.926 3 Charles Leclerc 23 1'21.857 0.193 0.050 254.771

Itt a vége, bejelentést tett a Porsche! - hivatalos