A Ferrari a leggyorsabb, de ők is a Red Bull padlólemezét másolják

Annak ellenére, hogy Barcelonában és Monacóban is a Ferrarié volt a leggyorsabb autó, a legtrendibb fejlesztési irányt a Red Bull diktálja, amit a Ferrarit is ideértve elkezdtek lemásolni a csapatok.

Mint minden fontosabb fejlesztés, így a Red Bull megoldása is a padlólemezre összpontosul. Most, hogy a csapatok elkezdték megérteni, mitől jelentkezett a szezon első futamain az autójuk delfinezése, amit részben a hasmagasság megemelésével tudtak megoldani, ismét nekiláttak ahhoz, hogy apránként visszaállítsák az autókat arra az optimális menetmagasságra, amitől nagy előrelépéseket várnak.

Vegyük csak példának a Haast: az amerikai alakulat szinte egyáltalán nem rakott még fel fejlesztéseket a 2022-es autójára, de miután kicsit is jobban megértették, hogyan csökkenthetik a delfinezést és megerősítették a padlólemezüket, le is tudták csökkenttani az autó hasmagasságát Barcelonában, ami felerősítette a talajhatást. Az eredmény? Mindkét autójukkal odaértek a Q3-ba.

A Motorsport.com olasz kiadásának névtelenül nyilatkozó mérnökök szerint amennyiben valaki csak 20mm-rel is magasabbra kénytelen állítani az autóját annál, amit a szélcsatornában tanulmányoztak, leszorítóerejének 10%-át is elveszítheti az autó, ami körönként 1 másodperces hátrányt jelent a pályán.

Amellett, hogy természetesen a padlólemezét mindenki megerősítheti pusztán több „építőanyag” felhasználásával, ami tovább hízlalná a 798 kg-os alsó súlylimitet így is alig elérő autókat, a csapatok inkább a Venturi-csatornák aerodinamikai stabilizálása felé fordították a figyelmüket, ahol talán nem meglepő módon a Red Bull állt elő a követendő mintával.

A 2022-es szabályrendszer egyik célja az volt, hogy a lehető legjobban lekorlátozza a csapatok lehetőségeit a különböző örvények generálásában, ami növeli az autó mögött hagyott turbulens levegőt, és rontja az autók követhetőségét.

Red Bull Racing RB18 floor Fotó készítője: Giorgio Piola

A Red Bullnál azonban megoldást találtak arra, hogyan stabilizálhatják a padlólemezüket egy pár extra örvénnyel anélkül, hogy visszatérnének a 2022-es szezon előtt használt bonyolult terelőelemekhez.

Miközben a Ferrari padlólemezének középső szakasza eredetileg teljesen egyenes vonalat követett, a Red Bull a Venturi-csatornák bejárata mögött, és a diffúzor kezdeténél is számos törést és lépcsőfokot helyezett el a padlólemezén, amelyek örvénygenerátorként szolgálnak.

Ferrari F1-75 floor Monaco GP Fotó készítője: Giorgio Piola

Arra, hogy ez az aprónak tűnő eltérés a két autó között és az a pár extra örvény, amivel stabilizálhatják az autó alatti áramlatokat, mekkora mérnöki feladatot jelent, korábban Adrian Newey is utalt, aki a The Race-nek adott interjújában elismerte, hogy az egyik legnehezebb kihívásuk az, hogy az autó alatti futó számos áramlatot egymáshoz igazítsák.

A Ferrari, és minden bizonnyal a Red Bull esetében is az örvényeknek fontos szerepük van abban, hogy nagy sebességnél megakadályozzák azt, hogy a túlságosan is erős diffúzor akár az aszfalthoz való hozzáéréssel, akár csak aerodinamikai módon, de ledobja magáról az áramlatokat, megindítva a delfinezést, valamint az autó légellenállását csökkentve növelik az autó végsebességét is – ezen a területen a Ferrari sokat hozott a Miamiban még egyértelmű etalonnak számító Red Bullon.

McLaren MCL36 of Daniel Ricciardo after his crash Fotó készítője: Giorgio Piola McLaren MCL36 floor Fotó készítője: Giorgio Piola

A Red Bull „szabadalmaztatta” korcsolyák szintén a padlólemez stabilitását hivatottak fokozni, amit a Ferrari is átvett tőlük egy hosszas fejlesztési folyamat végén.

A Ferrari mellett már a McLaren is lemásolta a Red Bull lépcsős kialakítását a padlólemezük alján, amit Daniel Ricciardo monacói balesete árult el a Motorsport.com grafikusának, Giorgio Piolának, de minden bizonnyal a következő fejlesztési csomagjának tervezése alatt mindenki szemügyre veszi majd a Red Bull örvénygenerátorait.