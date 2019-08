A Ferrari, a Honda és a Mercedes is új motort vet be a Belga Nagydíjon?

Éveken át toronymagasan a Mercedesnek voltak a legerősebb motorjai a Forma-1-ben, amit Lewis Hamilton és Nico Rosberg kegyetlenül kihasznált. Az utóbbi szezonokban azonban a Ferrari drasztikus javulást ért el ezen a területen és már ott tartunk, hogy övék a legerősebb erőforrás, mely az egyenes részeken egyértelműen a leggyorsabb.

A Ferrari kapcsán legutóbb arról számolhattunk be, hogy a Belga Nagydíjon várhatóan bevetésre kerül a 3-as specifikáció, mely 20 lóerővel adhat le többet, mely tetemes különbség. Ennek leginkább az időmérőkön vehetnék nagy hasznát, ahol még mindig hátrányt élveznek, így akár erőből is megoldhatják ezt a problémát.

A Hondánál már régóta tudni lehetett, hogy a japánok hamarosan elkészülnek a 4-es specifikációval, ami egy új időmérős módot fog tartalmazni, pontosan azzal a céllal, hogy rendszeresen képesek legyenek kvalifikációt nyerni, hiszen a futamokon versenyképesebbek, és az F1-ben még mindig nagy előnyt jelent az első sorból, vagy az első helyről indulni. A Red Bull nem egyszer hangsúlyozta, ez a specifikáció már valóban a nyers erőről fog szólni.

Természetesen a Mercedes is dolgozik az új motorján, független attól, hogy komoly az előnyük a bajnokságban, bár ők is tudják, a Ferrari Bahreinben, Bakuban, Kanadában, Ausztriában és Németországban is nyerhetett volna. Semmit sem akarnak a véletlenre bízni, látván a Ferrari erejét és a Honda folyamatos felzárkózását, valamint ne feledjük, jövőre keveset változnak a szabályok, így minden egyes fejlesztés a következő szezont is szolgálhatja.

Toto Wolff, a Mercedes csapatának főnöke a La Gazzettal dello Sport kérdésére elárulta, mérlegelik azt a lehetőséget, hogy ők is bevessék az új motorjukat Spában, ami egy igencsak ideális helyszín lenne erre, csakúgy mint az azt követő Monza: „Ez is egy lehetőség, de még nem döntöttünk.”

2004-ben a Ferrari újra felért a csúcsra, és igen hamar megszerezte a konstruktőri bajnoki címet, miközben az sem lehetett kérdés, hogy Michael Schumacher lesz az egyéni győztes.