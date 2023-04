Elkezdhetünk hozzászokni az ideihez hasonló, szezon eleji hosszú szünetekhez?

A Kínai Nagydíj 2019 óta először való megrendezéséről szóló optimista tervek sokak által megjósolt összeomlása miatt egy nagyobb szünet van az Ausztrál és az Azerbajdzsáni Nagydíj között. Hasonló hosszú szünet augusztusban szokott lenni, ekkor veszi ki a paddock nagy része a szabadságát.

Mivel azonban idén már 23 futam van és a sprinthétvégékre plusz időmérőket terveznek, a csapatfőnökök a dolgozóik kímélése érdekében állandósítanák ezt a szünetet. Az Alpine-t irányító Szafnauer szerint az idei elrendezés „utat mutathat a jövőre nézve.”

„Nem volt betervezve ez a szünet, de egy 23 versennyel, kettes, hármasfogatokkal teli versenynaptárban jó, hogy van egy háromhetes szünetünk most, augusztusban és egy hosszabb karácsonykor. Lehet, hogy most puszta szerencséből megtanuljuk, hogy így lehetne jobban kezelni a szezont.”

„A jövőben talán szándékosan lehetne így. Tudom, hogy csak most indult el az idény, de nem csak erről van szó, nagyon sokan rengeteget dolgoztak a télen, felkészítették az autót a tesztekre, a versenyekre és most van egy kis idő rákészülni a keményebb időszakra. Aztán augusztusban újabb szünet lesz. Ez utat mutathat a jövőre nézve.”

A Haas csapatfőnöke, Günther Steiner szerint a nagy szünet a naptárban nem módosított csapata fejlesztési tervén, melyet már régebben véglegesítettek. Abban azonban egyetért Szafnauerrel, hogy az állandósítása esélyt jelentene a személyzetnek feltöltődni a nyári szünetig tartó, főleg európai versenyekből álló etapra:

„A fejlesztési tervünk már végleges és a szünet nem változtat rajta, mert nem a versenyekre utazó csapat dolgozik a fejlesztéseken, szóval most inkább ők pihenhetnek. Kell is ez a lehetőség a pihenésre, mert az idény hátralévő része kemény lesz. Mondtam is nekik, hogy pihenjenek a következő hetekben, de ne csináljanak olyasmit, amit én se tennék.”

„A fejlesztés folyik. Már tavaly elterveztük, mit fogunk csinálni, de persze, az segít, hogy most nem kell Kínába vinnünk. Amit az ember Kínába akart elvinni, azt most egy kicsit tovább tudja tökéletesíteni az első versenyek adatai alapján. A legjobb azonban az, hogy a srácok kicsit pihenhetnek és felkészülhetnek a szezon keményebbik részére.”