A Ferrari 4-4-1-1-re áll át, amiben Vettelnek már nem lehetett helye

A Ferrari már télen eldöntötte, hogy Charles Leclerc lesz a csapat új központi alakja. Ez pedig egyúttal azt is jelentette, hogy Sebastian Vettel jövője megpecsételődhetett Maranellóban. Carlos Sainz Jr-rel már korábban megkezdték a tárgyalásokat, akinek sokkal kisebb összeget fognak fizetni, mint a német világbajnoknak, és valószínűleg cserébe egy inkább kezelhetőbb párost kapnak. Egyes vélemények szerint a spanyol egyszerűen könnyebben irányítható, mint Vettel.

A német Auto Motor und Sport a legutóbbi cikkében Martin Brundle, a korábbi F1-es versenyző véleményét is hozzácsatolta az elemzéséhez, miszerint a brit szerint a Brazil Nagydíjon történt Ferrari-incidens lehetett az utolsó csepp a pohárban Vettel helyzetét tekintve. „Nem amiatt, mert a Ferrari a németet vádolta az ütközésért, hanem inkább azon okok végett, hogy Maranellóban már láthatták, hogy két top-karakter nem működik együtt.”

Nem sokkal karácsony előtt egyértelmű volt, hogy ki lesz a Ferrari jövője. Az olaszok 5 évvel hosszabbították meg Charles Leclerc szerződését. Érdekesség, hogy korábban ezt még Michael Schumacherrel sem tették meg. A német szupersztárral kötött szerződések mindig 3 évre szóltak, csakúgy, mint Vettel esetében.

A Ferrari soha nem csinált titkot abból, hogy Leclerc jelenti számukra a jövőt, és a csapat a jövőben egy olyan elv alapján működhet, mint évekkel ezelőtt, tehát van egy olyan versenyző, aki köré építik a csapatot, aki a világbajnoki címért harcolhat. A német AMuS a futball példájával élve azt írta, hogy a Ferrari átáll a 4-4-1-1-es hadrendre, elengedvén a 4-4-2-es felállást.

Csak az a csapat engedheti meg magának az igazán támadó szerkezetet, mely a legjobb autóval versenyez. A Mercedesnél ez működött is az elmúlt 6 évben. „Ha Hamilton és Rosberg 2017-ben egy csapatban versenyeztek volna, akkor ez visszafelé sülhetett volna el a Mercedes számára. Egy elég jó autónk volt ahhoz, hogy ebből profitálhattunk volna.” - mondta egy Ferrari-ember a német lap hasábjain.

Az igazi tárgyalások januárban kezdődhettek meg Sainz menedzsmentjével. Ez pedig azt mutathatja, hogy a Ferrari már alig reménykedett egy olyan modell működésében, amiben korábban hitt, miszerint két top-karakterrel versenyeznek a címért. Ez lehetett az oka annak, hogy Daniel Ricciardo is rövid listára került.

Vettel talán még így is maradhatott volna, de a koronavírus okozta gazdasági válság is arra sarkallhatta a Ferrarit, hogy váltson. A német hatalmas pénzeket keres Maranellóban, és tekintve a helyzetet, a felgyülemlett problémákat, mindez nincs egyensúlyban egymással.

A Ferrarinak sokkal inkább az autóra kell koncentrálnia, nyugodt körülmények között. Ha a 2020-as gép valóban olyan problémákkal küszködik, mint azt láthattuk a téli teszteken, akkor 2022-ig nem lesznek favoritok, hiszen az új szabályok szerint a kasztnit át kell vinniük a következő évre, és csak korlátozott mértékben fejleszthetnek.

Magyarán, ha a Mercedes és a Red Bull alapjai sokkal erősebbek, akkor a Ferrari még nehezebb helyzetben találhatja magát, mint ezelőtt. Mindez, ha nem lenne elég, 2022-re egy teljesen új autót kell tervezniük, és 20%-kal kevesebb pénzből, mint azt eredetileg tervezték, hiszen a költségvetési sapka 175 millió dollárról 145 millióra csökkent.

A Ferrarinak a szerkezetét is át kell alakítania, ellentétben a kisebb csapatokkal, ami energiát és időt vehet el a fejlesztésektől. A koronavírus okozta problémák és kihívások nagy hatással lehetnek az olaszok menetrendjére.

Az AMuS azt írja, a Ferrari reálisan értékeli az esélyeit 2020-ra és 2021-re. Az SF1000 képes lehet futamgyőzelmeket szerezni, de a világbajnoki címhez már kevés lehet. Ez az oka annak, hogy Maranello teljes gőzzel dolgozik a 2022-es gépen.

Olyasvalaki számára, mint Vettel, aki ebben a két évben is a címért szeretett volna harcolni, ez a modell már nem lett volna igazán vonzó. Egyszerűen el kellett volna fogadnia azt, hogy a Ferrari a 2022-es szezonra koncentrál. Részben utalhattak erre, amikor Mattia Binotto csapatfőnök azt mondta, más terveik voltak, és emiatt válnak szét.

Leclerc emiatt is írhatott alá hosszabb távra, és még mindig nagyon fiatal, akárcsak Sainz a 25 életévével. A spanyolnak még be is kell illeszkednie, és egy újjáépítési szakasz kellős közepébe csöppen bele. Vettel viszont már kezdett kifogyni az időből, aki 2015 óta dolgozik a Ferrarinál.

