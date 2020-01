A fenntartható fejlődés Paul Ricard identitásának a része a Forma-1-ben

A Paul Ricard-pálya április 19-én lesz 50 éves, és ezt az évfordulót arra használják fel, hogy a jövőbeli sikert tartsák szem előtt. A pálya vezetői az évforduló alkalmából egy átmeneti logót fognak megjelentetni, emellett számos programot is szervez a pálya.

A pálya igazgatója, Stephane Clair így nyilatkozott az évforduló kapcsán:

„Bár nagyon büszkék vagyunk a múltunkra és a történelmünkre, a jövő felé akarunk nézni. Az 50 éves évfordulónk ünneplése is arról fog szólni, hogy a következő 50 év felé tekintsünk.”

A Le Castellet közelében található pályának rendkívül fontos a fenntartható fejlődés, amit az FIA környezeti akkreditációs programja szerint kiválóan is végeznek: 3 csillagot kaptak, ami a legjobb környezeti besorolásnak számít.

„A pálya a 2000-es évek eleji renoválása óta rögtön a fenntarthatóságot és a környezetet tartottuk szem előtt. Azóta számos intézkedést vezettünk be, mint az esővíz felhasználását, a 24 órában zajló zajkibocsátás mérését, emellett fákat ültetünk, újrahasznosítjuk a gumikat és szelektíven gyűjtjük a palackokat.” – mondta az igazgató.

„A pálya tulajdonában vannak elektromos és H2-es járművek, az elektromos autóknak kialakított töltőállomásokkal is rendelkezünk, és 2018 óta egy hidrogén produkciós és elosztó állomással is rendelkezünk. A fenntarthatóság az identitásunk része, és ezt az ambíciót az összes munkatársunk is osztja, és tesznek ezért a mindennapok során.”

„Gratulálnunk kell magunknak azért, mert mi vagyunk az egyetlen francia pálya és a második F1-es pálya, amely a legjobb környezeti besorolással rendelkezik. Ez egy kiváló eredmény, viszont nem jelenti azt, hogy itt megállhatunk.”

„Továbbra is erőfeszítéseket kell tennünk az ügy érdekében, még innovatívabbnak kell lennünk, és gondolnunk kell a fejlesztésekre is, amelyeket az FIA javasol. Ez egy mindennapi elköteleződés, amelyet folytatnunk kell.”

