A fejlesztéseik alapján az Alpine is fogyókúrára fogta a 2022-es F1-es autóját

Beindult a 2022-es fejlesztési verseny a Forma-1-ben, egyre több csapat teszi fel az első nagyobb, már a pályán szerzett tapasztalataikat is felhasználó csomagjaikat. Az egyik legnagyobb fejlesztési csomagot az Alpine készítette el, de ennek megvolt a maga hátulütője.

A rendkívül zsúfolt versenynaptár miatt az Alpine csak az egyik autóra elegendő alkatrészt tudott legyártani: hiába szerzett 20 pontot 3 futam alatt Esteban Ocon, a fejlesztéseket nem ő, hanem Fernando Alonso kapta, akinek viszont két versenykör után véget is ért a futama, amikor összekoccant Mick Schumacherrel.

Az Alpine a többi csapattól eltérően egy igen vaskos padlólemezzel készült a 2022-es szezonra, és a barcelonai teszten nem is adódtak problémáik a padlólemez külső szélének hajlékonyságával – Pat Fry pedig ki is akadt, hogy az FIA a merevítőrudakat engedélyező szabálymódosításával a többi csapatnak kedvezett.

Mivel az A522 egyébként is túlsúlyos, az Alpine is követte a többi csapat útját, és egy könnyebb padlólemezt készített az imolai hétvégére, amit már ők is egy merevítővel kötöttek össze az autó karosszériájával.

Alpine A522 side detail Fotó készítője: Giorgio Piola

Az Alpine a padlólemezét a Red Bullhoz hasonlóan alakította át Imolára: a piros nyíllal jelölt területen még tovább növelték és optimalizálták a padlólemez szélén található bevágásokat. Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, az Alpine is átvette az Aston Martintól a dupla splitteres kialakítást (kék nyíl).

Alpine A522 Floor comparison

Az Alpine a padlólemezének külső oldalán található, szinte bargeboard méretű terelőelemének már több változatát is kipróbálta, Imolában pedig újabb változatot próbáltak ki. Ahol a terelőelem találkozik a Venturi-csatorna bejáratával, a korábbinál sokkal élesebben hajlították meg az elemet (sárga vonal).

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Módosítottak a diffúzor fölötti derékszárny kialakításán is, pontosabban a két szárnyelem közül a felsőt alakították át ott, ahol a terelőelem találkozik a hátsó szárny függőleges oldalfalával.

Azzal kapcsolatban, hogy pontosan mennyire váltak be a fejlesztések, Miamiban már sokkal pontosabb képet fogunk kapni: az év első sprintfutamos hétvégéje után ismét 3 szabadedzés áll majd a csapatok rendelkezésére arra, hogy megtalálják az ideális beállításaikat a vasárnapi futam előtt.