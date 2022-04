A Drive to Survive legújabb évada jobban teljesít, mint a harmadik

A Netflix még 2019-ben indította útjára a szériát, amely betekintést nyújt a színfalak mögötti eseményekbe, és némileg lerántja a leplet a száguldó cirkusz személyiségeiről is. A dokumentumsorozat nagy siker lett, különösen az Egyesült Államokban, és jelentősen hozzájárult az ottani F1-es népszerűségnövekedéshez.

A negyedik évad a márciusi szezonnyitó előtt érkezett meg, és újabb tíz részen keresztül láthattuk, hogyan zajlott le az elképesztő izgalmakat hozó 2021-es idény. Az ötödik évad készülését ugyan hivatalosan még nem jelentették be, de a Netflix stábja már a barcelonai teszten is tiszteletét tette, szóval minden bizonnyal jövőre sem kell nélkülöznünk.

Maffei szerint pedig a legfrissebb szezon bizony remekül teljesít, és jó úton halad afelé, hogy lepipálja a harmadikat. „Örömmel jelentjük be, a Netflix is örömmel jelenti be, hogy már világszerte 33 országban volt a legnézettebb sorozat” – mondta a Las Vegas-i Nagydíj bejelentésén.

„A negyedik évad máris több embert érdekel, mint a harmadik, tehát óriási siker. Természetesen más tényezők is hozzájárultak az F1 népszerűségéhez, de ezt semmiképp sem hagyhatjuk figyelmen kívül.”

A harmadik évadot 2021-ben adták ki, és új csúcsot jelentett a Drive to Survive népszerűsége terén, mivel a Netflixen világszinten az volt akkor a legkeresettebb széria, a nézettségi adatok pedig elvileg 20 százalékkal voltak magasabbak az első évadhoz képest. Most ezt szárnyalhatja túl az új felvonás.

Kérdések azonban így is vannak a jövőt illetően, hiszen miközben természetesen mindenki örül, hogy egyre több embert érdekel a Forma–1, néhányan aggodalmukat fejezték ki annak bemutatása kapcsán.

Max Verstappen például nem kíván már szerepelni a sorozatban a sok ferdítés és mesterkélt jelenet miatt, az utóbbi időben pedig egyre több versenytársa fogalmaz meg hasonló kritikákat.

Az F1 vezetője Stefano Domenicali azonban elmondta, szeretnének majd beszélgetni a Netflixszel, hogy a jövőben miként tudnák elérni, hogy ne menjenek túl messzire a valótlan drámakreálás terén.

