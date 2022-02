A Drive to Survive 4. évadának is lesz magyar szinkronja A Netflix nagy sikerű Forma-1-es sorozatának, a Drive to Survive negyedik évadához is készül magyar szinkron, erősítette meg Wéber Gábor a Facebook oldalán.

Szerző: Köles István Ákos , Szerkesztő A Drive to Survive egészen új színt hozott a Forma-1-es közösségbe, és nagy szerepe volt abban, hogy a 2021-es Forma-1-es szezon már minden idők legnézettebbje lett az Egyesült Államokban. A Netflix által megrendelt, és a Box to Box által készített sorozatot már csak azért is kiemelten fontos az F1 számára, mert minden korábbinál hatékonyabban tudták megnyerni a fiatal nézőket, és a népszerű tévhittel szemben a Forma-1 nézettsége nemzetközi szinten a fiatalok körében emelkedésnek indult. A nagysikerű első évad után a második, 2019-es szezont feldolgozó évad már magyar hangalámondásos szinkront is kapott, és Wéber Gábor, a magyar Forma-1-es közvetítés kommentátora a Facebook oldalán meg is erősítette, hogy a negyedik évad is elérhető lesz magyar szinkronnal. A Drive to Survive 4. évada - amelyben pont a 2021-es szezon egyik főszereplője, Max Verstappen nem ült le külön a kamerák elé interjút adni, mivel szerinte valótlanul ábrázolják a pilótákat – március 11-én, a bahreini előszezoni teszt második napján debütál a Netflixen.