A diverzitáson akar erősíteni a Forma-1 – Brawn

Világszerte tüntetéseket rendeznek azóta, hogy George Floyd a rendőrségi brutalitás áldozata lett. Ez ellen sokan felemelték a hangjukat, többek között Lewis Hamilton is, aki később azt kritizálta, hogy az F1 „csendben marad” az ügy kapcsán.

Erre válaszul számos versenyző rakott ki posztot arról a közösségi oldalára, hogy elítélik a rasszizmus minden formáját, és sokan beálltak a #BlackLivesMatter mozgalom mögé. Később az F1-es kiadott egy közleményt arról, hogy elítélik a rasszizmust.

A Forma-1 sportigazgatója, Ross Brawn pedig arról beszélt a Sky Sportsnak, hogy Lewis Hamilton mondatai a diverzitás hiányával kapcsolatosan jogosak, és a sport már dolgozik is azon, hogy megoldja ezt a kérdést.

„Azt gondolom, hogy a Forma-1 már évekkel ezelőtt felismerte ezt, és erősíteni akarunk a diverzitásunkon a diverzitási programunk segítségével, és el is kezdtünk dolgozni ezen évekkel ezelőtt.”

„Szerintünk azért nem nagyobb a diverzitás a Forma-1-ben, mert már a kezdeteknél eltolódik a dolog. A grassroots-szinten kezdődik minden, sőt, még az iskolákban a tudományok, a technológia, a mérnöki tudományok és a matematika területén.” – kezdte Brawn.

„Részt veszünk a „Forma-1 az iskolákban” programban is. És még inkább belevonódtunk ebbe az utóbbi egy-két évben. És a résztvevő gyerekek közötti diverzitás nagyon erős. A résztvevő gyerekek 40 százaléka lány, ez pedig egy jó kezdetet jelent.”

Brawn azt is elárulta, hogy a Forma-1 egy gokartozási programon dolgozik, hogy elérhetőbbé tegye azt, és hogy segítse a diverzitást.

„Nagyon komolyan koncentrálunk arra, hogy hogyan támogathatnánk a versenyzést a grassroots-szinten. Az utóbbi hetekben és hónapokban egy olyan csoporttal dolgoztam, akik azt vizsgálják, hogyan lehetne minél több gyereket bevonni a gokartozásba a legelső szakaszban.”

Ross Brawn, Managing Director of Motorsports, FOM Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

„Az viszont tény, hogy a Forma-1 egy nagyon erős meritokrácia. Ennek továbbra is így kell maradnia – mindig a legjobbnak kellene nyernie. Ezt nem lehet másképp csinálni. Viszont több lehetőséget biztosíthatunk a kisebbségek és az etnikai csoportok számára, hogy ők is kipróbálják magukat a motorsportokban, és itt nemcsak a versenyzésre, hanem a mérnöki munkákra és az egyéb tevékenységekre is gondolok.”

„Mi pedig ezekkel a kezdeményezésekkel segítünk. Az egyértelmű, hogy cégként sok kezdeményezésünk van, többek között a nemek közötti fizetéskülönbség felszámolására, és biztosra kell mennünk, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk. Szerintem a Forma-1 segít, és azt gondolom, hogy ezekkel a gokartos kezdeményezésekkel nagyobb lehetőséget tudunk biztosítani.”

Hamilton az utóbbi napokban sokat posztol a #BlackLivesMatter mozgalommal kapcsolatosan. A Mercedes versenyzője nemrég pedig arról írt az Instagramon, hogy jó dolognak tartja Edward Colston bristoli szobrának ledöntését.

„A rabszolgakereskedő Edward Colston szobrát ledöntötték! Az országunk egy olyan embert tartott tiszteletben, aki afrikai rabszolgákat adott el! Minden olyan rasszista emberről készült szobrot, aki emberek eladásából szerezte a pénzét, le kell dönteni! Ki lesz a következő?”

„Világszerte kihívom a kormányokat arra, hogy végezzék el ezeket a változtatásokat, és békében távolítsák el ezeket a rasszista szimbólumokat.”

