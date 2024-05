A dilemma, mellyel az F1 „kényelmetlenül korai” pilótakeringőjének résztvevői szembesülnek

Miközben az idei szezonban soha nem látott stabilitás volt a pilótapiacon, hiszen nem érkezett új pilóta a mezőnybe, de még csak csapatváltás sem történt 2023-hoz képest, addig ez jövőre hatalmasat fog változni, hiszen a mezőny több mint felének lejár a szerződése, így lényegében garantált az őrült átigazolási időszak.

Arról nem is beszélve, hogy 2026-ban komoly szabályváltozások jönnek, ezért mindenki jóval hamarabb kezdte meg a helyezkedést a szokásosnál, Lewis Hamilton sokkoló döntése, miszerint a Mercedest elhagyva a Ferrarihoz megy, pedig még jobban felpörgette a fordulatszámot.

Alex Albon, akinek papíron szerződése van a Williamsszel 2025-re, jól összefoglalta a dolgokat: „Elkerülhetetlen… mindenki látta, mennyire korán indult be minden, és igazából sok csapat és pilóta számára ez talán túlságosan korai is.” Mióta Hamilton ledobta a maga bombáját, Fernando Alonso elkötelezte magát az Aston Martin mellett, Nico Hülkenberg pedig jövőre már a Sauber, majd az Audi gyári pilótája lesz.

A legfőbb kérdést így most az jelenti, mi lesz a Red Bullnál, főleg azok után, hogy Adrian Newey biztosan távozni fog az istállótól, hiszen ennek komoly befolyása lehet arra, mit lép Max Verstappen, akinek 2028 végéig van szerződése a csapattal. A Mercedes is a hollandra vár, mielőtt valaki mást ültetne be Hamilton megüresedő helyére.

A Hamilton által „leváltott” Carlos Sainz látszólag szintén kivárásra játszik, így még nem kötelezte el magát az Audi jövedelmező ajánlata mellett, amely állítólag már hetek óta készen várja őt. „A legjobb lehetőségeim még mindig nyitva állnak, ami nyilvánvalóan némi időt igényel, figyelembe véve a piac helyzetét” – nyilatkozta a spanyol még Kínában.

„Időbe fog telni, mire mindenki eldönti, mit szeretne, de a jó lehetőségek még nyitottak. Az utóbbi hetekben nem igazán történt előrelépés ezen a téren. Persze minél hamarabb történik valami, annál jobb. Nem arról van szó, hogy ennek hatása lenne a teljesítményemre. de minél korábban lezárod, annál jobb. Persze ehhez időre és döntéshozási folyamatra van szükség.”

Sainz sorsa azonban mindenképpen kihatással lehet a Sauber jelenlegi pilótapárosára, Valtteri Bottasra és Csou Kuan-jüre. Legalább az egyikük, ha nem mindkettőjük távozni kényszerül majd a csapattól Hülkenberg bejelentését követően, szóval most nekik is ezerrel izzítaniuk kell a telefonvonalakat.

Bottas a jövője kapcsán elmondta, hogy mindenképpen szeretne a Forma–1-ben maradni, és több lehetősége is van erre. Az Audit eközben többen, közülük Helmut Marko is azzal „vádolta”, hogy „nyomást” helyeznek a pilótapiacra azzal, hogy már ilyen korán komoly összegű ajánlatokat tesznek Sainznak, aki papíron a Red Bull számára is érdekes lehetne.

Amennyiben viszont sikerül leigazolniuk a háromszoros győztest, akkor az megmutatná, hogy a karikások stratégiája igenis működött, hiszen megszerezték az első számú célpontjaikat ahelyett, hogy az elvesztésüket kockáztatták volna.

És akkor itt jön még be a képbe, hogy jövőre vélhetően már ismét lesznek újoncok a rajtrácson, hiszen Oliver Bearman jó eséllyel a Haashoz kerülhet, és talán a Mercedes üdvöskéje, Andrea Kimi Antonelli is talál magának ülést valamelyik istállónál, legyen az a Williams vagy akár rögtön a Mercedes. Mindez pedig azt eredményezheti, hogy többeknek is „kényelmetlenül” gyors döntést kell hozni a folytatást illetően, ha nem akarnak hoppon maradni.

Ez a dilemma pedig nemcsak a Sauber kettősét foglalkoztathatja, hanem például az Alpine duóját is, akik legszívesebben talán szabadulnának a sok szempontból háborús övezetnek kinéző gárdától. A Red Bullnak és a Visa RB-nek eközben a Liam Lawson jelentette fejtörést kell megoldania, hiszen az új-zélandi szabadon igazolhatóvá válik, ha nem kap ülést az említett két istálló valamelyikénél 2025-re.

És persze ott van még a Williams, akinek Logan Sargeant jövőjéről kell majd határozni. Lehet, hogy most még szeretnének időt adni az amerikainak, hogy megmutathassa, valóban fejlődött tavalyhoz képest, de kérdéses, ezzel nem csúsznak-e le más lehetőségekről.

A pilótapiac kulcsa most minden bizonnyal Verstappennél és Sainznál van, de miközben ők talán megengedhetik maguknak, hogy még kivárjanak egy picit, a többi résztvevő már nem ilyen szerencsés, ami ismételten azt mutatja, hogy kemény és eseménydús időszaknak nézünk elébe.

Vélhetően így van ezzel Günther Steiner és a Haas is, miután a korábbi csapatfőnök úgy döntött, bepereli az istállót.