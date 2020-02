A DAS hatékonyságának felül kell írnia a fejlesztési költségeit a Racing Point szerint

Szafnauer azt is elismerte, hogy a jelenleg az FIA szabályai a technológiák megosztásáról lehetővé tennék, hogy a Racing Point megvásárolhassa a Mercedes rendszerét abban az elég valószínűtlen esetben, ha a német csapat azt elérhetővé tenné.

A Racing Point most is a Mercedestől vásárolja a motorját, sebességváltóját, és bizonyos felfüggesztéselemeket is. Ugyanakkor azt mondta Szafnauer, hogy egy ilyen rendszert inkább maguk fejlesztenének ki.

„Nagyon okos mérnöki megoldásnak tűnik” – nyilatkozta Szafnauer. „Biztos vagyok benne, hogy mindenki próbálja kitalálni, milyen gyorsan lehetne adaptálni a saját kocsijukba.”

„Emlékeznek még a McLaren F-csatornájára? Teljesen másmilyen elem, de annak is hasonló volt a fejlesztési útja. Amikor kijöttek vele, mindenki próbálta másolni, és ha jól emlékszem az végére már mindenkinek sikerült is.”

Lance Stroll, Racing Point RP20 Fotó készítője: Andrew Hone / Motorsport Images

„Hasonlóan a dupla diffúzorral, bár az kevésbé volt látványos. Azt hiszem, mi voltunk az első csapat, akik a három eredeti csapat (Brawn, Toyota, Williams) után először vették át.

Szafnauer elmondta, hogy a DAS-nak ki kell érdemelnie a helyét a nagyon sűrű fejlesztési tervben.

„A befektetés mértékétől függ, és attól, hogy mekkora hasznot jelent. Ha túl nagy befektetés kell hozzá pici előnyért, akkor nem valószínű, hogy átvesszük, mert korlátozottak az erőforrásaink, de ha csak kis fejlesztést igényel, nagy megtérüléssel, akkor persze.”

Azt is elárulta Szafnauer, hogy jelenleg semmilyen kormányzással kapcsolatos elemet nem vásárolnak a Mercedestől, pedig megtehetnék. „Eddig nem is tudtunk ennek az elemnek a létezéséről, de ha a használata mellett döntünk, akkor majd kifejlesztjük magunknak.”

„Mi is figyelünk, mindenfele, hogy lássuk, mivel fejlesztik a többiek a kocsijukat, és tudom, hogy a többi csapat is ezt teszi. Érdekes lesz látni, ki fogja a leggyorsabban követni a Mercedest.”

A DAS legalitásával kapcsolatban azt mondta: „Még nem értettük meg teljesen a működését. Talán pár csapat azt mondja majd, hogy illegális, de abból, amit James (Allison, Mercedes főtervező) mondott, hogy az FIA-val egyeztettek erről, úgy tűnik legális.”

„Eléggé különös lenne, ha az FIA először igent mondott volna rá, most meg betiltja, bár volt erre már példa a történelemben.”

