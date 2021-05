A jelenleg a Red Bull szimulációs mérnöki tevékenységeit irányító Simon Rennie korábban olyan versenyzőkkel dolgozott együtt a csapatnál, mint Mark Webber, Daniel Ricciardo és Alexander Albon.

A rengeteg versenyzőtől kapott visszajelzés ismeretében Rennie pontosan tudja, mennyire nehéz értelmezni egy versenyző szavait a szoros kötelék megléte nélkül.

„Még ha két versenyzőnek teljesen megegyezőek is a benyomásai az autóról, azt általában teljesen másképp mondják el” – idézi Rennie-t a RedBull.com.

„Időbe telik megérteni, mire is gondolnak pontosan, és azt mérnöki nyelvre fordítani. Valószínű, hogy kezdetben olyan kifejezésekkel írják le élményeiket, amelyet jelentésével csak ők vannak teljesen tisztában.”

„Az elhangzottak értelmezése már fél siker. A másik fele rájönni arra, mi számukra a legideálisabb beállítás.”

A Red Bull főversenymérnöke, Guillaume Rocquelin, vagyis ’Rocky’ David Coulthard és Sebastian Vettel versenymérnöke volt a korábbi években.

„A feladat ugyanaz, a módszerek mégis nagyban eltérnek. A csapatnál először David versenymérnökeként dolgoztam. Komoly tapasztalattal rendelkezett, ami sok dolgot megkönnyített számomra.”

„Ilyenek voltak a más versenyzőkkel történő kommunikáció, a média és az FIA. David addigra már kívülről-belülről ismerte az F1. Pontosan tudta, mire van szüksége. Nem mondanám, hogy a párbeszéd egyirányú volt, de a feladat nagyrészt az igényeinek a kiszolgálásáról szólt.”

„David visszavonulása után Sebastian érkezett a helyére, akivel sokkal nyitottabb munkakapcsolatunk volt. Nagyon fiatalon jött a csapathoz, sok dolog még új volt számára az F1-ben.”

Rennie-hez visszatérve, ő volt az, akinek Kimi Räikkönen a legendás ’Leave me alone, I know what I’m doing’ (hagyj békén, tudom mit csinálok) üzenetet címezte 2012-ben. A szakembert arról kérdezték, valóban ennyire tudta-e a finn, mit csinált akkor.

„Igen, de csinálhatta volna kicsit mégjobban!” – mondta nevetve Rennie.

