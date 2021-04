A csapatoknak igazi kihívás: sokat számít az az elvett 1 óra

Az egyik ilyen például az volt, amit már Bahreinben is láthattunk. Ahelyett, hogy mindenki még a garázsban csücsült volna egy ideig, a pilóták és az autók egyből a pályára hajtottak, amint zöldre váltott a lámpa a bokszutca végén.

A Mercedes technikai igazgatója, James Allison így fogalmazott: „Mindenkinek változtatnia kellett. A másfél óráról átállni 60 percre elég nagy különbséget jelent. Tavaly még megvolt az a luxus, hogy várhattunk az edzések elején, néha még akár tíz percet is.”

Sokszor azért is vártak, hogy a többi istálló hamarabb kimenjen, így pedig ők takarították le a pályát. Ez a lehetőség idéntől azonban már nem igazán áll fenn számukra. „Ennek a luxusnak már annyi ezzel a változtatással. Bele kell kezdened, amikor elindul az edzés, és folyamatosan menned kell.”

„Az a fél óra hiány azt jelenti, hogy tényleg olyan sokat kell kint lenni a pályán, amennyit csak lehetséges. A menetek közötti idő eléggé lecsökken. Olyan hat-hét percünk van változtatásokat végezni, ez pedig eléggé limitálja azt, hogy miket tehetsz meg a szabadedzés folyamán” – mondja Allison a csökkentés hatásairól.

„Nem igazán van arra idő, hogy csak úgy kipróbálj valamit hirtelen vagy irányt válts. Kell lennie egy előzetes programnak, ahhoz kell ragaszkodnod, és mindent tisztán kell véghez vinned. Elég nagy nyomást jelent ez” – ismerte el.

„Ugyanakkor izgalmas is, és vélhetően jobb termékkel is szolgálunk a nézőknek, mert így folyamatosan van akció a pályán.” A Ferrari sportigazgatója, Laurent Mekies is felfigyelt pár dologra a rövidítés kapcsán.

„Az első szabadedzés alatt már nem lehet hosszú etapokat futni. Senki sem csinálta ezt Bahreinben. A jövőben talán majd megtaláljuk ennek is a módját, de jelenleg ez a fajta munka eltűnik, így pedig adatokat veszítünk” – nyilatkozta az olasz Skynak.

„A második edzésen pedig nem teheted azt meg, hogy mindkét pilótád két különböző keverékkel is fut egy-egy hosszabb etapot. A kezdés előtt választanunk kell, hogy ki próbálja ki a lágyat és kié lesz a közepes. Máskülönben nem kapunk képet arról, hogy miként működnek az eltérő keverékek.”

„Ez pedig egyben azt is jelenti, hogy a csapattársak még inkább egymásra vannak utalva, ahelyett, hogy mindent maguknak csinálnának meg. Ez a helyzet még nagyobb csapatmunkát kíván meg” – zárta gondolatát Mekies.

