A csapatok „idegesek” az elmaradt bevételeik miatt

A 2020-as szezon előtti egyik legnagyobb kétely az volt, milyen mértékben sikerül valamit megmenteni az F1 bevételeiből, aminek egy részét vissza tudnak osztani a csapatoknak. A nézők előtt rendezett versenyek kiesésével még nagyobb figyelmet kaptak a televíziós közvetítési jogok.

Legalább 15 versenyt kellett rendeznie az F1-nek ahhoz, hogy újratárgyalás nélkül, az eredetileg rögzített összeg folyjon be a Liberty kasszájába, akiknek a szezon elején még a Concorde egyezményt is meg kellett újítaniuk. Ebbe került be az a „védelmi” mechanizmus a jelenlegi csapatoknak kedvezően, hogy a száguldó cirkuszhoz újonnan csatlakozni kívánó csapatoknak 200 millió dollárt kell befizetnie a nyereményalapba.

A szintén bevezetésre kerülő költségsapkával, és a 2020-as autók átmentésével jelentősen csökkentek a csapatok pillanatnyi kiadásai, de a civilben közgazdászként dolgozó Ravetto szerint – aki legutóbb a ByKolles LMP csapatának csapatfőnöke volt, tavaly pedig társtulajdonos lett egy olasz GT bajnokságban induló csapatnál – nagy problémákat jelenthet még az, hogy a 2020-as bevételek nagyrésze kiesett.

Még több F1 hír: Ez a 10 rekord dőlt meg a Forma-1-ben a 2020-as szezon során

„Azután, hogy sok olyan versenyt el kellett törölni, amelyek jelentős rendezési díjat fizetnek, a kieső szponzori és merchandise bevételek miatt a csapatok nyereményalapja jóval kisebb” – mondta a Formule1.nl Paddock Talk podcastjében.

„Ez a nyereményalap jelenti a csapatok egyik legfontosabb bevételét. A McLaren harmadik lett a konstruktőri bajnokságban, de így is kevesebb pénzhez fognak jutni, mivel az alap majdnem a felére csökkent.”

„Az olyan versenyek eltörlésével, mint Azerbajdzsán és Vietnám, amelyek több tíz millió dollárt fizettek volna, jelentősen csökkentek a Liberty bevételei. A csapatoknak nagyon kemény dolga van most, és idegesek emiatt. Ez a probléma csak romlani fog idén.”

Azok után, hogy az évadnyitó Ausztrál Nagydíjat már el kellett halasztani, a Kínai Nagydíjat pedig ideiglenesen eltörölték, az F1 az akadozó oltási programok miatt nehéz 2021-es szezonnak néz elébe, amire Jean Todt is felhívta a figyelmet.

Ajánlott videó: