A csapatok háborognak, az FIA extra pénzt fizetne nekik – sajtóhír

Az idei 140 millió dolláros költségsapka komoly kihívást jelent a mezőny több tagja számára is. A Ferrari és a McLaren például már egyértelműen jelezte, hogy ők nem fognak beleférni ebbe az összegbe, Christian Horner pedig attól tart, az idei bajnokság akár a bíróságon is eldőlhet az esetleges büntetések miatt.

Állítólag a mezőny tíz csapatából hat mindenképpen szeretné kiharcolni, hogy legyen valamiféle engedmény, mert a jelentősen megnövekedett infláció és szállítmányozási költségek tarthatatlanná teszik a helyzetet.

Az FIA pénzügyi szabályai azonban csak akkor engedélyeznek valamilyen korrekciót, ha a G7 országok átlagos inflációja az előző év szeptemberében átlépte a három százalékot. 2021-ben viszont az infláció mértéke csak 2,9 százalék volt, köszönhetően Japán mutatóinak.

Még több F1 hír: Berger: Alonso a Red Bull-lal vagy a Ferrarival világbajnok lenne

Az előbb említett gondok mellé pedig még idén bejött az orosz-ukrán háború is, ami miatt még súlyosabbá vált minden, és az infláció már a legtöbb országban bőven meghaladja a három százalékot. Ez azt eredményezheti, hogy 2023-ban amúgy is emelkedhet a költségsapka, a csapatok nagyobbik része viszont már most változást sürget vis majorra hivatkozva.

Az Alpine, az Alfa Romeo, a Williams és most a Haas azonban megvétózta a pénzügyi regulák módosítását, mivel ők úgy érzik, képesek lennének a 140 millió alatt maradni. Az Auto Motor und Sport viszont most arról számolt be, hogy az FIA látszólag megtalálta az aranyközéputat, de erre az F1 menedzsmentnek is rá kéne bólintania.

A szivárgások szerint a Liberty minden csapatnak fizetne egy bizonyos összeget. Néhányan hárommillió dolláról beszélnek, míg mások úgy hallották, hogy a limit három százalékának megfelelő összeget kaphat mindenki, ami 4,2 millió lenne.

Ezt a pénzt pedig mindenki elköltheti anélkül, hogy beleszámítana a limitbe. Ha innen nézzük, ez tehát azoknak is extra lehetőséget jelentene, akik amúgy nem érik el felső határt. Ahogy az viszont általában lenni szokott, mindennek ára van.

A Liberty ezt a segítségnyújtást később levonná a csapatoknak adott összbevételből, ami a bajnokságban jobban állókat komolyabban érintené, mint a gyengébben szereplőket. A bajnok ugyanis 14,5 százalékát kapja meg a teljes tortának, míg a tizedik alakulat csak a hét százalékát.

Úgy tűnik viszont, hogy az Alpine csapatvezetője, Otmar Szafnauer együtt tudna élni ezen kompromisszummal: „Ha mindenki egyformán profitál belőle, akkor benne vagyunk.” A haasos Günther Steiner is hasonló véleményen van: „Ez egy normális megoldás lenne, mert azok is nyernek vele, akik nem érik el a költségplafont.”

Ez azonban a hírek szerint egyelőre csupán az FIA terve, és Stefano Domenicali asztalára még nem került fel. A sorozat menedzsmentje ezért még nem is akar túlzottan optimista lenni, már csak azért sem, mert itt az ő pénzükről lenne szó, nem az FIA pénzéről.

Hogy végül megvalósul-e ez a javaslat, azt nem tudjuk, de a csapatok szempontjából égető lenne mihamarabb megoldást találni, hiszen a költségvetési megszorítások miatt most nehezen tudnak zsonglőrködni a különböző kiadások között.

Komoly baleset történt a FRECA zandvoorti futamán

Jön a Brit Nagydíj, íme a menetrend!