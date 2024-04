A csapatfőnök szerint nem igaz, amit Gene Haasról mondanak

Négy szezon alatt összeszedett 52 pontjuk után Günther Steiner csapatfőnök és Simone Resta műszaki igazgató a télen elhagyta a Haas csapatát. Előbbit a korábban a versenyeken dolgozó mérnöki csapatot vezető Komacu váltotta, utóbbi helyét pedig a főmérnök, Andrea de Zordo vette át.

A döntésben közrejátszott, hogy az alapító-tulajdonos Gene Haas nem volt elégedett a tavaly év végi eredményekkel, míg a távozó Steiner szerint hiányzott a megfelelő pénzmag a csapatból. Ezek a Haas jövője fölé is felhőket vetettek, Komacu szerint a tulajdonos neki megerősítette, hogy elkötelezett a csapat irányába és szívesen fektet is bele, egy új motorhome is érkezik és új alkalmazottakat is vesznek fel.

„Hivatalosan január 10.-én neveztek ki, ugye, és Gene az első naptól egyértelműen kijelentette, hogy van pénze és készen áll befektetni, de meg kell neki mutatnunk, hogy azt hatékonyan és felelősen tudjuk használni. Nem akar pazarolni. Megvan az oka, hogy milliárdos, nem szeret pazarolni.”

„Szóval átvizsgáltam a csapatot és rengeteg terület van, ahol tudnánk fejlődni. Ezért nem aggasztott, hogy mit mondott. Pontosan tudom, hogy ha eljutunk arra a pontra, meg fogja adni a pénzt, sőt, már meg is rendelt egy új motorhome-ot a következő szezonra, ami nem kis elköteleződés. Szóval ez már érkezik.”

„Emellett most új embereket is veszünk fel, ahhoz képest, hogy most hányan vagyunk, elég sok új érkezőnk van. Szóval igen, Gene tartja a szavát, ezért nem aggódom amiatt, hogy fog-e a csapatba fektetni. Fog, de nekünk is hoznunk kell a magunk részét, azaz felelősen használni a pénzét.”

Komacu hozzátette, hogy „próbálja visszanyerni a bizalmát” Haasnak, valamint tisztázta, hogy az új motorhome-ba való beruházás már a biztató idei szezonkezdet előtt el volt döntve, ez is mutatja, hogy a tulajdonos továbbra is elkötelezett a csapat iránt.

A jelenleg a hetedik helyen álló Haas azonban nehezen fogja tudni tartani a lépést az RB-vel, a Williamsszel, a Sauberrel és az Alpine-nal. Komacu elmondása szerint „biztosan” le fogják őket körözni a fejlesztési versenyben, ezért inkább a minőségi fejlesztések gyors érkezésére hajtanak, mint hogy minél többet hozzanak belőlük, amíg az új igazolások meg nem érkeznek.

„Még akkor is így lenne, ha most jönnének emberek, pedig még fél év van addig. Szóval inkább azon dolgozunk, amit tudunk irányítani, ami most a rendelkezésünkre áll. Hogyan lehetne ezt hatékonyabban csinálni? És aztán igyekszünk a fejlesztéseket úgy megtervezni, hogy minél korábban megérkezzenek.”

Sajtóértesülések szerint Kínában már jön is a csapat egy fejlesztési csomagja, erről itt írtunk részletesebben.