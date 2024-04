A csapatfőnök szerint a pilóták a nehézségek ellenére is „boldogok” az Alpine-nál

Egyelőre egyik pilóta sem tudott még pontot szerezni 2024-ben, az Alpine pedig a konstruktőri tabella legalján tanyázik. A problémák egyértelműek a csapatnál, az idei autójuk egyáltalán nem az elvárásoknak megfelelően működik, és egyelőre nem is látszik a javulás jele.

Ezek alapján nem lenne csoda, ha Ocon és Gasly elégedetlen lenne a helyzetükkel, és korábban már olyan pletykák is felröppentek, hogy mindketten keresik a kiutat, hiszen a szerződésük a mostani idény végén lejár majd.

Bármi is azonban a helyzet, Famin szerint a versenyzők osztoznak az ő hosszú távú jövőképében. „Elégedettek vagyunk a versenyzőinkkel, és a versenyzők is elégedettek velünk. Rendszeresen beszélgetünk. Majd meglátjuk, mit tudunk csinálni a jövőben. Vannak hullámhegyek és hullámvölgyek, mi most épp gödörben vagyunk, de erős projekttel és hosszú távú tervekkel rendelkezünk” – mondta az F1 hivatalos weboldalának a francia.

„Olyan projektünk van, amelynek nem kell meggyőznie őket a maradásról. Emellett szeretném arra használni ezt a lehetőséget, hogy köszönetet mondjak nekik. Nehéz helyzetben vagyunk. Nem ilyen szezonkezdetre vágytunk, de nagyra értékelem, hogy mennyire konstruktívak a csapattal nemcsak a média előtt, de a csapaton belül is. Amikor az autó megoldásait próbáljuk keresni, mindketten rendkívül segítőkészek.”

Persze a pilóták nem is igazán tehetnek mást, ha legalább a pontszerzők közé vissza akarnak kerülni ebben a szezonban, de abban azért biztosak lehetünk, hogy ha az Alpine küszködése egész évben kitart, akkor már egyáltalán nem lesznek olyan boldogok a helyzetükkel, mint azt Famin állítja.

Hétvégén folytatódik az F1-es szezon, mutatjuk a programot.