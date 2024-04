„A csapat egyáltalán nem eladó” – Famin az Alpine helyzetéről és jövőbeli esélyeiről

Az Alpine-ról sokat elmond, hogy az idei négy futam alkalmával mindannyiszor körhátrányban fejezték be a viadalt, és az időmérőkön is két 15. hely jelenti a legjobb eredményüket. A csapat pedig nyilván nem ilyen teljesítményre számít, hiszen gyári alakulatról van szó gyári háttérrel és büdzsével.

A 2022-es konstruktőri negyedik helyük után szerettek volna betörni a legjobb három istálló közé, de a tavalyi visszaesést idén már zuhanás követte, így nem csoda, ha valakiben felmerül, hogy a csapatot birtokló Renault Csoport esetleg beszüntetné az F1-es szerepvállalást. Ha viszont hihetünk Faminnak, akkor ez egyáltalán nem téma a márkán belül.

„Az Alpine projektje nagyon komoly” – mondta a csapatvezető az F1 újságírójának, Lawrence Barrettónak adott exkluzív interjú keretében. „Az a célunk, hogy a motorsportok és a Forma–1-en keresztül irányítsunk nagyobb figyelmet az Alpine márkára. A vezetőség pedig teljes mértékben támogat minket. A csapat egyáltalán nem eladó. Tovább fogunk küzdeni, hogy elérjük céljainkat.”

Azt persze Famin is tudja, hogy a számtalan személycserét átélő alakulat most nincs jó helyzetben: „Ez nem egy szórakoztató időszak. Nem ott tartunk a teljesítmény terén, ahol lenni akarunk, és nem azért csináljuk ezt, hogy a 15. és 16. helyen legyünk. Mi elöl akarunk lenni, szeretnénk javítani az autónk teljesítményén – és a lehető leghamarabb a dobogókért és futamgyőzelmekért akarunk menni.”

Ehhez viszont minden bizonnyal sok időre lesz szükségük, de Famin meg van győződve arról, hogy sikerülni fog nekik, a csapat pedig meg is kapja az ehhez szükséges támogatást a felső vezetéstől. „Mindenki tisztában van azzal, hogy ez nem könnyű feladat. Valójában rendkívül nehéz, és ezért nagy tiszteletet érdemelnek a versenytársak. Ahhoz, hogy elöl harcolhassunk, emelnünk kell a szinten, muszáj fejlődnünk.”

„Az 1970-es évek elején, amikor elindult az F1-es projektünk, mindenki nevetett rajtunk, mi viszont erősek voltunk. Most is ezekre a nehéz pillanatokra akarunk építeni. Tudjuk, hogy mindenkinek vannak jobb és rosszabb időszakai. Mi most az utóbbiban vagyunk, de arra fogjuk használni a lehetőséget, hogy erősebbé váljunk, és a csapatnál is el fogjuk végezni a szükséges változtatásokat a célok elérése érdekében.”

„A jelenlegi autó még az előző vezetés eredménye, de az a fontos, hogy mit csinálunk most. Én pedig boldog vagyok ezzel. Persze az út nagyon hosszú, és sokat kell fejlődnünk.” Egy ilyen rossz kezdés után azt gondolhatnánk, az Alpine inkább bedobja a törülközőt az idei évre, és teljes egészében a jövőre fókuszál, de ez nem opció számukra.

A csapatok ugyanis nagyrészt az idei autókat viszik majd tovább a jelenlegi szabálycsomag utolsó évére, miközben a források legnagyobb része 2026-ra helyeződik majd. Így az Alpine elhatározta, hogy még idén megpróbál feltámadni, ezért Miamiban érkezik az első nagy fejlesztési csomag, amelyet később továbbiak követnek majd.

Időközben pedig ők is gőzerővel dolgoznak a 2026-os hajtóegységen, amelynek versenyképesebbnek kell lennie, hiszen a jelenlegi motorjuk állítólag 15 kW-tal gyengébb, mint a riválisoké. Ezen pedig már nemigen tudnak változtatni 2025 végéig, hiszen a motorfejlesztést régóta befagyasztották.

„Viry már jó ideje dolgozik az új motorszabályokon. A jó hír az, hogy a tervek szerint alakulnak a dolgok. Elégedettek vagyunk azzal, amit csinálunk. Az elérni kívánt szint eléggé ambiciózus. Egyelőre tehát jól haladunk, de sosem lehet tudni, mit csinálnak a többiek” – zárta gondolatát Famin, aki szerint egyelőre a pilóták is boldogok az istállónál, még ha ezt most nehéz is elhinni.