A Concorde megállapodás háttérbe kerül, de 2021-ben a csapatok beleegyezése nélkül is bevezethetik

A jelenlegi megállapodás a csapatok és a Forma-1 között 2020 végén lejár, és már évek óta formálódik az új tervezet, amelynek legfőbb sajátossága egy egyenlőbb elosztó rendszer lesz.

Mivel egyelőre egy csapat sem írta alá a megállapodást, hivatalosan csak a jelenlegi szezon végéig kötelezték el magukat az F1-ben való részvétel mellett.

„Már a végső szakaszban voltunk a Concorde megállapodás tárgyalásaival, amikor a koronavírus mindent a feje tetejére borított” – mondta Carey a Wall Street szakértőinek egy videóhívásban.

„Úgy döntöttünk, hogy rövidtávon a háttérbe szorítjuk a Concorde megállapodást, és a 2020-as szezonnal kapcsolatos problémák megoldására fókuszálunk. Ahogyan haladunk előre a 2020-as szezonnal, és befejeztük a 2021-re vonatkozó szabálymódosításokat (költségsapka, fejlesztések befagyasztása), azonnal visszatérünk a Concorde megállapodásra.”

Arra a kérdésre, hogy a jelenlegi megállapodás élettartamát ki lehetne-e tolni egy évvel, Carey azt válaszolta, hogy az új megállapodást igazából a csapatok beleegyezése nélkül is bevezethetnék.

„A valóság az, hogy amint 2021-be lépünk, magunk dönthetnénk el, mi azt, amit akarunk csinálni, bárki más megkérdezése nélkül. Mondhatnánk azt, hogy ha versenyezni akartok, akkor itt vannak a feltételek hozzá, de természetesen ezt nem így akarjuk csinálni a csapatokkal.”

„De az a Concorde megállapodás, amelynek a feltételeit mi határozzuk meg, fog életbe lépni 2021-től, és erről dönthetünk bárki más nélkül is.”

Carey továbbra is optimista a költségsapkával kapcsolatban, amelynek a méretét a koronavírus miatt 175 millió dollárról 145 millió dollárra csökkentették az első lépcsőfokban, és ezt tovább csökkenthetik az elkövetkező években.

Azt ugyanakkor elismerte, hogy nem lesz egyszerű dolga a nagycsapatoknak a leépítéssel kapcsolatban, ha meg akarnak felelni ennek a költségsapkának.

„Tiszteletben tartjuk azt, hogy vannak csapatok, akik jelentősen többet költenek ennél, és azt, hogy kihívások előtt állnak, ha meg akarnak felelni ennek a költségsapkának. A felső határ célja az, hogy jobb versengés, akciódúsabb futamok, és egészségesebb befektetés jellemezze a sportot és a költségsapka ezt segíti.”

„Voltak nehézségeink, mert ezt a sportot sokkal nehezebb berakni egy költségsapka alá, mint bármelyik csapatsportot az USA-ban, ahol csak a fizetésekkel kell foglalkozni, itt a rengeteg változó részlet, technológia, és a sport mérnöki mivolta nehezíti a dolgunkat. Az, hogyan vezetnénk be ezt, nagyobb figyelmet kapott, mint az, hogy van-e értelme a sapkának.”

Franz Tost, Team Principal, Toro Rosso, Zak Brown, Executive Director, McLaren, Mattia Binotto, Team Principal Ferrari, Cyril Abiteboul, Managing Director, Renault F1 Team and Claire Williams, Deputy Team Principal, Williams Racing, sit behind a model of a 2021 Formula 1 car

Fotó készítője: Zak Mauger / Motorsport Images