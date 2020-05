A Codemasters reméli, mindenki élvezni tudja az osztott képernyős játékot az F1 2020-ban

Lee Mather, az F1 2020 játékigazgatója a Red Bull-nak mesélt az új játékról, amelybe egy közönségkedvenc lehetőség is visszatér.

„Az osztott képernyő utoljára az előző konzolgenerációra készült játékainkban volt megtalálható, ezért az újbóli bevezetéséhez teljesen új technológiára volt szükségünk.”

F1 2020 Red Bull Fotó készítője: Codemasters

„Mindig is azt mondtuk, hogy élvezhető osztott képernyős módot készíteni olyan nehéz játékban, mint az F1 nem egyszerű, de úgy éreztük, hogy most elérkezett az ideje annak, hogy ezt az opciót is elkészítsük.”

„A Forma-1 minden korosztálybéli, és eltérő szintű játékosok számára is vonzó, van egy közös szeretetük a sport iránt. Az osztott képernyő lehetővé teszi az emberek számára, hogy megosszák ezt az élményt, ami élvezetes és összehozza az embereket.”

„A skála másik végét is kiszolgáljuk az online versenyeinkkel, és E-sport eseményeinkkel, de azt is el szeretnénk érni, hogy az emberek egyszerű egymás elleni játékot is élvezni tudjanak.”

„Az osztott képernyő arra is lehetőséget ad számunkra, hogy bevezessünk olyan új vezetési segítségek lehetőségét, mint a kormányrásegítő, az automatikus visszahelyezés a pályára, és a leegyszerűsített pályán kívüli felületek. Az osztott képernyővel együtt ez lehetővé teszi a különböző képességekkel rendelkező játékosoknak, hogy élvezetesen együtt versenyezhessenek.”

Ajánlott videó: