A cél: elkerülni a tavalyihoz hasonló időmérős dugót

A legtöbb versenyzőnek nem sikerült mért időt futnia a tavalyi Q3 végén, mivel sokan visszalassultak, hogy elkapják az előttük lévő autó szélárnyékát. Lance Stroll, Carlos Sainz és Nico Hülkenberg is megrovást kapott az incidensben betöltött szerepük miatt.

Az FIA versenyigazgatója, Michael Masi elmondta, hogy holnap meg fogja beszélni ezt az ügyet a csapatokkal. „Én és a csapatvezetők beszélni fogunk erről csütörtökön, egyfajta emlékeztetésként. Már a tavalyi események után is voltak megbeszélések erről, és ezen a héten újabbak fognak következni.”

Masi nem akarta kommentálni, hogy lesz-e bármilyen lehetséges korlátozás az időmérő során, például a kivezető körök minimum idejének meghatározása vagy ehhez hasonlók. A mclarenes Lando Norris arra panaszkodott, hogy a múlt hétvégén az utolsó gyors körét Esteban Ocon tette tönkre.

A főnöke, Andreas Seidl is azok között van, akik mindenképpen megoldást szeretnének találni a problémára. „Szerintem néhány pilóta már kifejezte aggodalmát ezzel kapcsolatban a pénteki és szombati szabadedzések után.”

„Az időmérőt követően is beszéltünk erről, mivel ott is történtek dolgok. Természetesen mi sem voltunk boldogok, mivel a végén akár jobb eredményt is elérhettünk volna Norrisszal a Q3-ban.”

„Ettől függetlenül viszont, és függetlenül a mi problémáinktól, szerintem van értelme annak, ha ismét körbejárjuk ezt a témát a csapatokkal és a versenyigazgatóval együtt. Aztán meglátjuk, hogy lehet-e valamilyen szabályt találni, amely megakadályozza, hogy újra ilyesmi történjen.”

Amennyiben nem sikerül megoldást találni az időmérős gondokra, akkor szinte biztosra vehető, hogy a versenyzők ismét a szélárnyékot fogják majd keresni a másik autója mögött, ami pedig garantáltan tömörüléshez és a végén néhány elégedetlen pilótához fog vezetni.

