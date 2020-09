A cél: elkerülni a „Netflix-átkot” Szocsiban

A tavalyi hockenheimi futamon a Mercedes csapata a márka 125 éves motorsportos jelenlétét ünnepelte, és külön történelmi festéssel látták el autóikat, ráadásul a csapattagok is retro, a régi kornak megfelelő viseletben végezték munkájukat.

Ezt a történelmi eseményt a Netflix sem akarta kihagyni. Ahogy azonban forogtak a kamerák, a pályán a változó körülmények miatt néhány autó is forogni kezdett, a Mercedes futama pedig végül elég szörnyűre sikerült.

Valtteri Bottas a negyedik helyről törte össze az autóját kevesebb mint tíz körrel a futam leintése előtt, míg az influenzával bajlódó Lewis Hamilton az utolsó kanyarkombinációban kicsit a falnak csapta autóját, ami után következett egy majdnem 50 másodperces bokszkiállás és végül egy kilencedik hely.

Ez pedig azt jelenti, hogy Wolff abban reménykedik, hogy a kamerák jelenléte nem fog rossz ómenként hatni a most hétvégén zajló Orosz Nagydíj során. „Tavaly a filmes csapat árnyékként követett minket Hockenheimben, ahol a hazai futamunkat és a 125 éves motorsportos jelenlétünket ünnepeltük.”

„Az volt viszont a szezon legrosszabb futama számunkra” – mondta Wolff az orosz verseny előtt, melyen Lewis Hamilton beállíthatja Michael Schumacher 91 győzelmes rekordját. „Az mindenképpen egy szórakoztató epizódot eredményezett, de mi most abban reménykedünk, hogy most egyszerre lehet jó tartalmat készíteni és jó versenyt is futni.”

A Mercedesnek most legalább az adhat magabiztosságot, hogy elképesztő mutatókkal rendelkeznek Szocsiban. A csapat az eddigi összes ottani versenyt meg tudta nyerni, mióta az Orosz Nagydíj 2014-ben a versenynaptárba került.

Wolff azonban ismét kissé vészjóslóan beszélt a vasárnapi verseny előtt, mivel attól tart, hogy a Mercedes erős időmérős tempója a futam rajtjánál a vesztüket is okozhatja. „Szocsi remek pálya volt eddig számunkra, és jó mutatókkal rendelkezünk a helyszínről.”

„Az Autodromnak kissé szokatlan vonalvezetése van, és van egy olyan tulajdonsága, amely különösen érdekessé teszi: a pole-tól az első féktávig tartó hosszú szakasz. Ez azt jelenti, hogy a pole-ban lévő pilóta nem feltétlenül a legjobb helyzetben van a verseny kezdetén, mivel a mögötte lévő autók előnyt kovácsolhatnak a szélárnyékból” – mondja Wolff.

„Tavaly is látni lehetett, amikor Vettel megelőzte Leclerc-t a kettes kanyarig vezető úton, és 2017-ben is, hiszen akkor Valtteri az első helyről induló Vettelt is megelőzte a harmadik rajtkockából. Az időmérős sebességünk igazán jó volt eddig idén, de ez az erősség könnyen sebezhetővé tehet majd minket a verseny napján.”

