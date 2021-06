A BWT főszponzorként visszatér, az Osztrák Nagydíj pinkbe borul

A BWT, melyben a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff is jelentős részvénytulajdonosnak mondhatja magát, a jellegzetes pink színével a fenntarthatóság üzenetét igyekszik közvetíteni világszerte, a legújabb megállapodás szerint pedig az Ausztriában megrendezésre kerülő dupla versenyhétvégén kap majd kiemelt figyelmet a vállalat arculata.

A Best Water Technology Európában piacvezetőnek mondhatja magát, a missziója szerint tökéletes minőségű vizet kíván eljuttatni a világ valamennyi tájára. Korábban a Racing Point alakulatának főszponzoraként voltak jelen a Forma-1-ben, azonban a pink festés az Aston Martin visszatérésével zöldre cserélődött.

A BWT azonban most megtalálta a visszautat a Forma-1 szívéhez, hiszen az Osztrák Nagydíjon számos reklámfelületen meg fognak jelenni a pálya mentén az egyedi pink színezésükben. Az első osztrák futamra július 4-én kerül sor, ekkor lesznek láthatók a BWT-reklámok.

Még több F1 hír: Helmut Marko megtalálta az újabb szupertehetséget?

„Örömmel jelentjük be, hogy a BWT lesz a főszponzorunk az osztrák dupla versenyhétvégén, ezzel is növelve a már amúgy is jelentős jelenlétüket a sportban” – jelentette ki Ben Pincus, aki a kereskedelmi partnerségért felelős igazgatói pozíciót tölti be a Forma-1-ben.

„A pálya újra életre kel a rajongókkal, a háttérben a BWT pink színével, ami egy élénk és fényes visszatéréssel szolgál az F1 számára Ausztriába. Mind az F1, mind a BWT fenntarthatósági törekvései teljes mértékig összhangban vannak az egyszer használatos műanyagok megszüntetésével, és örömmel tölt el minket, hogy egyesítjük erőinket, hogy tapasztalatunkat felhasználva a közösségek számára fontos problémák ellen küzdjünk, miközben elősegítjük az izgalmakat a pályán.”