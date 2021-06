A bőség zavara az Alpine-nál, Ocon új szerződése sem segített

Az Alpine vezetője, Laurent Rossi az ezzel kapcsolatos nehézségekről beszélt nemrég egy interjúban. Jelenleg Fernando Alonso és Esteban Ocon birtokolják az üléseket a francia alakulatnál, és egy ideig egyikük sem megy sehová, hiszen Ocon hosszú távú szerződését tegnap jelentették be, Alonso meg eleve több évre írt alá tavaly.

Rossi szerint szinte már túl sok tehetségük is van a kisebb kategóriákban, akik arra várnak, hogy felléphessenek a Forma–1-be, de komoly kihívást jelent helyet találni számukra. „Sokan kopogtatnak most az ajtón, mint például Christian Lundgaard és Csou Kuan-jü (angol átírással Guanyu Zhou)” – kezdte a szakember.

„Már csak egy vagy két FP1-es szereplés kellene nekik a szuperlicenchez. Oscar Piastrinak meg már meg is van a licence. Őszintén szólva talán már túl sokan is vannak. Jelenleg is keressük a lehetőségeket mindegyikük számára.”

„Legyen itt szó arról, hogy még folytatják ott, ahol most vannak, elmennek egy másik csapathoz, vagy tartalékpilóták lesznek a mi istállónknál középtávon. Mindegyik lehetőséget megvizsgáljuk. Szóval, ahogy már mondtam, elég szerencsések vagyunk emiatt.”

Az Alpine egyik problémája, hogy nekik nincsen saját partnercsapatuk, mint ahogyan a Ferrarinak vagy a Mercedesnek, Rossi szerint azonban más gárdák is érdeklődnek azon versenyzők iránt, akik a programjukban nevelkednek.

„Ha a versenyző elég jó, akkor mindig lehet számára helyet találni. Több csapat is mutatott már érdeklődést az imént említett pilóták iránt, tehát nem aggódom túlságosan.” A juniorok azonban talán aggódhatnak, hiszen nehéz lesz nekik bekerülni az F1-es mezőnybe, hiába teljesítenek jól.

