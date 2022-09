A BMW reagált arra, hogy fontolgatják-e a Forma-1-es beszállást

A 2026-os motorszabályok érkezésével több gyártó is elkezdett érdeklődni a Forma-1 iránt: az Audi már be is jelentette, hogy beszállnak az F1-be, ezen kívül pedig a Porsche és a Honda is hasonlót tervez, bár náluk egyelőre még nem körvonalazódtak a részletek.

Egy-egy pletykát arról is lehetett hallani, hogy a BMW is megfontolhatja a beszállás lehetőségét, ennek kapcsán a Motorsport-Total.com meg is kereste a BMW M Motorsport vezetőjét, Andreas Roost, aki így felelt:

„Jelenleg egyáltalán nem érdeklődünk az F1 iránt. Azt gondolom, reálisan kell néznünk a dolgot: a Forma-1 nagyon magas befektetést igényel, és sokáig kell sikeresnek lenni ahhoz, hogy megtérüljön. Tehát elégedettek vagyunk a jelenlegi motorsportos projektjeinkkel” – felelt Roos.

A BMW utoljára 2000 és 2009 között szerepelt a formulaautózás királykategóriájában, jelenleg pedig az LMDh-programjára összpontosít a bajor gyártó. Az új autójuk jövőre debütál az IMSA-ban, majd 2024-től a WEC-ben is bemutatkozik a kocsijuk.

