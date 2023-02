A BMW is visszatérhet az F1-be 2026 után?

A BMW 2000-ben lépett be a Forma-1-be a Williams oldalán mint motorszállító, majd a vállalat 2005-ben felvásárolta a Peter Sauber által irányított svájci alakulatot, és teljes értékű F1-es csapatként folytatták a szereplésüket a száguldó cirkuszban.

A csapat 2007-ben és 2008-ban ért el viszonylag nagy sikereket a Robert Kubica és Nick Heidfeld pilótapárossal, utóbbi évben Kanadában sikerült kettős győzelmet aratniuk, ami a BMW történetének legnagyobb eredménye a Forma-1-ben. Végül 2009-ben intettek búcsút a száguldó cirkusznak.

Mivel az F1 a folyamatos átalakulása miatt egyre vonzóbbá válik a gyártóknak, így a BMW neve is felmerült az esetleges visszatérők között. Andrea Roos, a német gyártó motorsportokért felelős igazgató a Speedcafe.com-nak nyilatkozva elmondta, egyelőre nincs napirenden a kérdés, ugyanakkor a feltételek adottak, hiszen az F1 2026-ban új szabályozás alá kerül.

„2026-ban áttérnek a hibrid rendszerre, amelyet már most is látni az autókban. De ez 2026-ban történik. Az IMSA-bajnokságot már most is, a WEC-t pedig jövő évtől kezdve hibrid rendszerrel csináljuk, aminek közúti relevanciája van. Tehát ez számunkra már most, alapvetően három évvel korábban van.”