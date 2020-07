A bizonyos nap, amit több millióan könnyezhettek meg a Forma-1-ben - videóval

Michael Schumacher motorsportos karrierje minden túlzás nélkül több mint páratlan. A hétszeres világbajnok az évek alatt a rekorderek rekorderévé vált. A német óriási dolgokat vitt véghez, először a Benetton, majd a Ferrari autóival, mellyel éveken át megállíthatatlan volt és sorozatban öt világbajnoki címet nyert.

Akár több mint 7 világbajnoki címet is gyűjthetett volna, de a pályafutása így is teljesnek tekinthető. Jelenleg Lewis Hamilton került abba a közelségbe, hogy beállítása és meg is döntse ezeket a nagy rekordokat.

Schumacher azon kevesek közé tartozik, akik már az aktív karrierjük során legendává váltak és ebben a titulusban versenyezhettek. Valaki, aki több mint különleges, miközben a Ferrarinál is óriási tisztelet vette körbe, ami az egyik alapot jelentette a világbajnoki címeihez.

Nem volt ez másképp 2002-ben sem, amikor idő előtt védte meg az aktuális címét, amivel világbajnokká vált. Az ötödik világbajnoki trófeája lehetett az egyik legkülönlegesebb, amivel beérte Fangiót.

Ez egy újabb nagyon domináns év volt Ferraritól. Csupán két olyan verseny volt, amikor nem ők nyertek. A Williams Malajziában, a McLaren Monacóban tudott nyerni. Ezen kívül mindig a Ferrari győzött. Sőt, ha az időmérőket vesszük alapul, a 17 alkalomból is mindössze kétszer győzték le őket. R. Schumachernek ez Malajziában, Coulthardnak pedig Monacóban sikerült, azokon a helyszíneken, ahol a futamokon is kikaptak az olaszok.

Schumacher még a csapattársához képest is hatalmas előnyben volt. Barrichello 77 egységig jutott, addig a német 144 ponttal zárt. A szezon során egyszer sem esett ki, és egy kivételél mindig nyert, vagy második lett. Ez a kivétel Malajziában volt, ahol harmadik lett. Barrichello például az első három versenyen célba sem ért.

Alább pedig a tavaly készült videós összeállításunkat nézhetitek meg Schumacher nagy eseményéről.