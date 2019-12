A bizalom teremtette meg Sainz sikereinek alapját

Carlos Sainz Jr. az idei szezonban a hatodik helyen végzett a forma-1-es világbajnokságban, úgy, hogy így még a top3 csapatai között szereplők közül is előzött meg, és végül Alexander Albont is maga mögött tudta tartani.

A McLaren spanyol versenyzője nagyon elégedett is volt az idei évével, amelyben eljutott a dobogóig is, élete első dobogós ünnepléséről végül azonban lemaradt. Ennek ellenére természetesen nagyon optimistán tekint a jövőbe.

Ennek egyik oka, hogy Sainzot szerződés köti a McLarenhez a jövő évre is. "Ez a stabilitás adott lehetőséget egy kicsit az új Carlosnak, akit talán még nem sokan láthattak a paddockban" - mondta Sainz.

"De én tudtam, hogy ez megvan legbelül, csak a megfelelő körülmények kellettek, azt hiszem, hogy a megfelelő mentális felfogás" - mondta Sainz, aki 2015 óta erősíti már a száguldó cirkuszt.

Még több F1 hír: A McLaren nem ismer lehetetlent

"Ezt a fajta biztonságot sosem tudtam magaménak, szóval, még ha nem is érzed, az a nyomás akkor is hatással van rád. Ezek hozták most az eredményeket" - jelentette ki Sainz. "És volt néhány változtatás is, amiket 2018-2019 környékén tettem. Ez biztosan segített."

"De csak az a stabilitás nyugalmat adott azokhoz az akciókhoz, tudják, például a Max Verstappen ellenihez, ami talán korábban kétszer is meggondoltam volna" - hozott konkrét példát Sainz az idei remeklésre.

"Most pedig be kell betonozzam magam az 5., 6. helyre, ahol jelenleg most is vagyok, mert ez egy nagyszerű eredmény a számomra, és nem sokat támadni Maxot, aki egyébként a végén úgy is megelőz" - tette hozzá a spanyol.

"Ezt a fajta mentalitást azért hoztam létre, mert végre sikerült kicsit stabilizálnom a helyzetem, és a helyem, ahol mostantól egyre többet lehetek" - mondta Sainz.

Lewis Hamilton és Valentino Rossi a múlt héten egy napra gépet cserélt, és mindketten kipróbálhatták a másik királykategóriában magukat.