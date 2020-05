A biometrikus overáloké a jövő a Forma-1-ben

A Forma-1 következő technológia harctere az aerodinamika és a motorok mellett a versenyoverálok lehetnek, és olyan fejlesztési területek nyílhatnak meg, amelyek elősegítik, hogy a pilóták hosszabb ideig tudják a maximumot beleadni versenyzés közben.

Az elmúlt egy évtizedben sikerült az overálok súlyát 1.3 kilogrammról kevesebb, mint 800 grammra csökkenteni, a versenytechnológiai cégek azonban nem ülnek a babérjaikon, és az Alpinestars figyelme is a biometrika felé fordul.

A pilóták már most is biometrikus kesztyűket használnak, amivel a pilóták pulzusát, és a vér oxigén szintjét méri az FIA orvosi stábja, ami futam közben, és baleset esetén is nagy segítséget nyújt az orvosoknak.

Detail of Kevin Magnussen's Haas F1 gloves Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

A terv az, hogy az egész overálra kiterjesztik a mérést, hogy még jobban megértsék a szakértők, milyen hatásokkal találkozik az emberi test egy Forma-1-es autó vezetése közben.

Az Alpinestars fejlesztőmérnöke, Chiara Consarino mesélt a Motorsport.com-nak a témáról:

„Az ötlet az, hogy a kesztyűkhöz hasonló szenzorokat helyezünk el az overálban is. Tudom, hogy voltak már erről tárgyalások az FIA-val.” Jeremy Appleton az Alpinestars korábbi reklámmenedzsere is megerősítette, hogy hamarosan megnyílhat ez az új fejlesztési terület.

„Szerintem nem árulunk el azzal sok újdonságot, hogy ez a következő logikus lépés. Tudjuk, hogy megfelelően működnek a szenzorok a kesztyűkben, ez pedig teljesen új fejlesztési területeket nyit meg.”

Az elmélet a háttérben az, hogy a pilóták stresszszintjének, testhőmérsékletének, és életműködéseinek alaposabb ismeretével a csapatoknak sokkal világosabb elképzelése lesz arról, hogyan növelhetik a pilóták kényelmét, ezáltal teljesítményét a pilótafülkében.

„Ez mind technológiailag lehetséges” – mondta Appleton. „Talán pár új szenzorrendszert is ki lehet fejleszteni majd, amelyeket szintén bele lehetne építeni a rendszerbe. Annak megtanulása, mi stresszeli a pilótákat, mit tapasztalnak a pilótafülkében rengeteget fog segíteni a versenyruházatok technológiai fejlesztésében.”

