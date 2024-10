A „beszédes” Colapintónak meg kellett tanulnia máshogy kommunikálni, mondja a mérnök

Franco Colapinto nem csak a pályán nyújt lenyűgöző teljesítményt, mióta átvette a Williams ülését Logan Sargeanttől Olaszországban. A 21 éves argentin pilóta a sajtótájékoztatókon is rendszeresen ellopja a show-t a média kérdéseire adott mindig őszinte, gyakran szellemes és általában meglehetősen hosszú válaszaival.

A sajtó számára nagyszerű, ha egy versenyző ilyen hosszan beszél, de a mérnökökkel való eligazítás során már nem mindig praktikus ez a megközelítés. Gaetan Jego versenymérnök ezért arra biztatta Colapintót, hogy kevesebb szóval tegye érthetővé magát, árulta el a Motorsport.com-nak adott exkluzív interjújában.

„Szerintem jól érti az autót” - válaszolta a francia arra a kérdésre, hogy mennyire jó a visszajelzés, amit Colapinto ad. „Elég részletes. Néha kicsit segítenem kell neki, hogy értelmezzen és megfogalmazzon valamit, amit érzett, de egyébként a visszajelzései nem sokban különböznek Alexétől. Még a szimulátorban is mindig elég részletes, és elég jól el tudja magyarázni, hogy merre kell menni, és hol vannak az autó korlátai.”

Kezdetben azonban túl részletesek voltak a visszajelzések. „Szeret beszélni” - mondja nevetve Jego, aki korábban Sargeant versenymérnöke volt, előtte pedig Nicholas Latifivel dolgozott együtt.

„Ezt valószínűleg az interjúkból is látni lehet, amiket ad! Azonban ráébresztettem, hogy a visszajelzéseiben tömörnek kell maradnia. Hogy néha egy kicsit túl hosszan beszél valamiről, de gondolom, ez a latin-amerikai természete. Az ottani emberek nagyon kifejezőek, nagyon különbözik az északibb országoktól, például Angliától, ahol az emberek gyakran rögtön a lényegre térnek.”

„Azon dolgozunk, hogy megfékezzük őt - folytatta a versenymérnök. „De úgy gondolom, hogy ezen a téren máris sokat fejlődött. Ez olyasmi, amin az elején dolgoztunk, amikor szimulátoros edzéseket tartottunk. Emlékszem, hogy az első szimulátoros menete után volt elég a papír, hogy felírjam az összes megjegyzését. De mostanában már sokkal tömörebb, bár még mindig van hova fejlődnie. És azt hiszem, a rövid és tömör visszajelzések adása is csak jó gyakorlat, mert segít, hogy minden éles legyen a fejében. De egyre jobb és jobb.”

A hatékony kommunikáció elengedhetetlen a Forma-1-ben. „A szabadedzések során például nagyon kevés időd van az etapok között. Néha csak kilencven másodperc vagy két perc áll rendelkezésedre, hogy beszélj a pilótáddal, mielőtt máris itt az ideje a következő etapnak.

A kommunikációnak tehát nagyon hatékonynak kell lennie. Szerintem ez jelenleg rendben megy nála.”

Jego élvezi a Colapintóval való közös munkát. „Franco nagyon kedves. Szerintem mindenki szereti őt. Lehetetlen nem szeretni őt! Ő egy kincs, azt hiszem, ez a helyes szó. De emellett piszok gyors is. Azt hiszem, mindannyiunkat meglepett, hogy milyen gyors. Persze nem került volna ide, ha nem gondolnánk, hogy gyors lehet, de nem számítottunk rá, hogy ilyen gyorsan fog menni.”

Jego szerint Colapinto az F1-es felemelkedése után is nagyon alázatos maradt, de igazából jobb lenne neki, ha egy kicsit önzőbb lenne. „Amikor eljött hozzánk szimulátorozni, folyamatosan busszal ment a szállodából a gyárba. Nem volt hajlandó taxival jönni. Azt mondtam neki: 'Most már Forma-1-es versenyző vagy. Élned kell a kiváltságaiddal. Meg kell védened magad, és ki kell használnod mindent, amit felajánlunk, ami megkönnyítheti az életedet. Egy bizonyos ponton beleegyezett, így most már taxival jön.”

„Nyilvánvalóan hozzászokott ahhoz, ahogy a Forma-1 alatti versenyosztályokban mennek a dolgok. De lassan, de biztosan kezd rájönni, mennyire más az F1, mint minden, amit korábban csinált. De ez is felüdülés valahol, ha őszinte vagyok.”

Colapintóra még öt versenyhétvége vár a Williamsnél, utána pedig Carlos Sainznak kell helyet adnia a következő szezonra. Fontos feladat vár az újoncra a 2024-es év hátralévő futamain.

„Jelenleg a nyolcadik helyen állunk a bajnokságban. Biztos vagyok benne, hogy a harc az Alpine-nal a végéig tart majd. De ha a garázs mindkét oldala továbbra is erős hétvégéket produkál, talán még előrébb végezhetünk a bajnokságban. Ez olyasmi, amit meg akarunk vizsgálni.”

Ami magát Colapintót illeti: „Csak folytatnia kell, amit csinál, és a lehető legközelebb kell maradnia Alexhez. Nem szabad úgy éreznie, hogy feltétlenül meg kell vernie Alexet. Csak azt szeretnénk, ha mindkét autó versenyezne a pontokért, és szerintem ez lehetséges. Nyolc autó gyorsabb nálunk, de mögöttük szoros a verseny.”

„Ha Alexhez hasonlóan ő is minden alkalommal jó munkát végez, akkor megvalósítható, hogy mindkét autóval a pontszerző helyen végezzünk. Így pedig a nyolcadik helyet is megszilárdíthatjuk, így akár egy hellyel feljebb is gondolkodhatunk, bár a hetedik jelenleg még elég távolinak tűnik” - mutat rá Jego a tizenkilenc pontos különbségre az RB-hez képest.

