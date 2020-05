„A belső égésű motoroknak van jövőjük!”

Nemrég érkezett a bejelentés, hogy az Audi elhagyja a DTM-et a 2020-as év végén, ennek a következményeképpen pedig a BMW lesz az egyedüli gyártó a német túraautó-sorozatban 2021-től.

Erre reagálva írt véleménycikket az Auto Bild szakírója, Michael Zeitler, aki szerint van jövője a belső égésű motoroknak, és ha a motorsport pusztán elektromos motorokkal fog létezni, akkor rendkívül szűk kör fogja nézni a versenyeket.

„A motorsport identitás-krízisbe került. Az Audi kiszállása a DTM-ből is nagyon világosan mutat rá erre. Még ha az Audi ki is emelte, hogy a koronavírus okozta gazdasági kihívások is szerepet játszottak a döntésük meghozatalában, ez ténylegesen egy olyan döntés volt, ami a belső égésű motorok ellen irányult, az elektromos motorok irányába. Ez a trend látható az autóiparban, és egyértelműen látszik a motorsportok világában is.”

„Először is: én szeretem a Formula E-t. A versenysorozat érdekes, modern és újdonságokat hoz. A versenyzés gyakran nagyon jó, a futamok pedig izgalmasak. A Formula E megfelelő szerepet játszik a hagyományos motorsport mellett. Viszont amikor 33 autó indul az ovál pályán az Indy 500-on, vagy amikor több mint 60 sportautó indul harcba a Le Mans-i győzelemért, annak egyszerűen megvan a maga varázsa.”

„És pontosan így látja ezt számos motorsport-fan is. Az vitathatatlan, hogy a szurkolók egyszerűen jobban szeretnének belső égésű motorokat látni és hallani. A versenyzés egy olyan sport, ami minden érzékünkre hatással van: az esztétikus autók, az ijesztő hang, a benzin és a gumik illata – és ehhez hozzájön még a versenyzők bátorsága iránti tisztelet. Az elektromos motorok viszont egyszerűen nem hatnak így az érzékeinkre.”

„Szóval csűrhetjük-csavarhatjuk a dolgot, ahogyan csak akarjuk, viszont teljesen érthető, hogy a gyártók azért akarnak részt venni a motorsportokban, hogy közúti autókat adjanak el általa. És az elektromos autók eladásai óriási ütemben nőnek. Ez a klíma-mozgalom korszelleme, természetesen a „környezetszennyező” versenysorozatok már nem igazolhatóak a marketingben.”

„De továbbra is fenntartom: a gyártók óriási hibát követnek el, ha elhagyják a hagyományos versenysorozatokat, és helyettük elektromos bajnokságokba csatlakoznak.”

„Egyrészt azért, mert kevés szurkoló fogadja el az elektromos sorozatokat. Másrészt pedig van egy nagyon világos tény, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni: még mindig sokkal több autót adnak el belső égésű motorral, mint elektromos motorral. Németországban az újonnan regisztrált autók 90 százaléka benzinnel vagy dízellel megy.”

„A motorsportok trendjei viszont majdhogynem arra utalnak, hogy a hagyományos hajtású autók már nem jelentenek semmit a gyártóknak. Viszont ez nincs így. És soha nem is lesz így. A legtöbb autóipari szakértő úgy véli, hogy a jövő hajtásai a belső égésű motorok ÉS az elektromos motorok keveréke lesz. Nem csak az egyik, vagy csak a másik.”

„Természetesen a klíma- és környezetvédelmet garantálni kell. Emiatt a cél miatt alternatív üzemanyagokon dolgoznak. Néhány Forma-1-es csapat, mint például az Alfa Romeo már ma is CO2-semleges. A Forma-1 pedig 2030-ra teljes mértékben bioüzemanyagot akar majd használni.”

„Az Indy 500, ami a világ egyik legnagyobb autóversenye, már etanol-üzemanyagot használ, ami a bioüzemanyagok közé tartozik. De ezt csak kevés szurkoló tudja. Az IndyCar és a Forma-1 öreg, koszos versenyszéria érzetét kelti. De a gyártók feladata, hogy megváltoztassák ezt.”

„Például használhatnának marketing-eszközöket arra, hogy felhívják a figyelmet, mennyire tisztává vált a motorsport. A FIFA és az FIA számai szerint egy futball-világbajnokság tízszer annyi energiába kerül, mint egy teljes Forma-1-es szezon megrendezése.”

„És minél inkább háttérbe szorulnak a belső égésű motorok a motorsportokban, az annál nagyobb sérülést fog okozni a motorsport világának. Egy elektromos sorozat talán a második vagy a harmadik legfontosabb sorozat lehet, de az elektromos versenyzés szurkolói bázisa túl kicsi.”

„Ha a motorsportok csak elektromos versenyszériákból fognak állni, akkor hamarosan csak már csak egy kicsi piac lesz az egész. A gyártóknak pedig erre is gondolniuk kellene…” – zárta a szakíró.

