A belga szurkolók ki vannak akadva az elmaradt futam kompenzációja miatt

Az idei belga verseny nem igazán marad emlékezetes, ha a pályán történt eseményekre gondolunk vissza, olyan szempontból viszont biztosan megmarad az emberek fejében, hogy hosszú órákig várta mindenki, hogy elkezdődjön a futam, de végül egyetlen igazi zöld zászlós kör nélkül intették azt le.

Ennek oka a klasszikus spái időjárás volt. Aznap délután ugyanis végig esett az eső, az FIA pedig nem tudta útjára engedni a viadalt, ezért a versenyzők végül fél pontokat kaptak a bajnokságban.

Már a futam utáni napokban is sokan felszólaltak, hogy a szurkolókat muszáj lenne kárpótolni valamivel, mivel négy-öt órát várakoztak az esőben, de végül igazi versenyt nem is láthattak. A kompenzáció megoldása pedig jogilag a Spa Grand Prix-hoz került.

Ezen a héten aztán előrelépés történt az ügyben, és a szurkolókat informálták, hogy meg fogják kapni a kárpótlást, amely viszont nem teljesen olyan lesz, mint amire talán számítottak.

A kompenzációs csomagnak ugyanis része egy F1 TV-bérlet, részvételi lehetőség a jövő évi nagydíj csütörtöki napján tartott különleges eseményen, valamint a nézők még beszállhatnak egy sorsolásba, ahol különböző jegyeket lehet nyerni a 2022-es Belga Nagydíjra.

„900 eurót fizettem egy szánalmas versenyért, erre egy nyereményjátékban való részvételt ajánlanak fel. Ugye ez csak valami vicc?” – mondta egy mérges rajongó az RTL-nek. „Személy szerint keményen kellett dolgoznom, és fel kellett áldoznom néhány dolgot, hogy elvihessem a fiamat erre az eseményre.”

A helyzet tehát nem a legjobb, de egyébként nem is az idei volt az első belga viadal, amely elmaradt. 1985-ben az újonnan lefektetett aszfalt töredezett fel a nagy hőségtől, így az eredeti időpont helyett szeptemberben tartották meg a versenyt.

Akkor azonban mindenki átvihette a jegyét, ráadásul a nézők még egy bónusz csomagot is kaptak, melynek révén ingyen megtekinthették a spái ezer kilométeres versenyt is. Úgy tűnik, most nem ennyire nagylelkűek a promóterek, így érthető, hogy sok csalódott rajongónak nem tetszik ez a kompenzáció.

Mihez kezd a Mercedes, ha Hamilton visszavonul?