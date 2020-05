A Belga Nagydíj reagált a miniszterelnök bejelentésére

Szerdán Belgium miniszterelnöke, Sophie Wilmes bejelentette, hogy az ország összes tömegrendezvényét betiltják legalább augusztus 31-ig. Ennek a határozatnak az áldozata lehet a Forma-1-es Belga Nagydíj is, amelyre az előzetes tervek szerint augusztus 28. és 30. között kerülne sor.

A nézők nélküli futam pedig óriási pénzügyi veszteséget jelentene a pályának, ugyanis a versenyhétvége az utóbbi időben mindig teltházas volt, 250 ezer szurkoló látogatott ki a helyszínre, és ebben jelentős része volt Max Verstappennek is, aki miatt rengeteg holland szurkoló látogatott Belgiumba.

A Forma-1 már beszélt annak a lehetőségéről, hogy zárt kapus versenyeket rendezzenek, az viszont nem világos, hogy a belgiumi korlátozások szerint zárt kapus versenyként megrendezésre kerülhetne-e a nagydíj, hiszen nézők nélkül is párszáz ember kilátogatna a versenyre – a csapatok, az F1 személyzete és a média.

Belgium miniszterelnökének a bejelentését követően a Belga Nagydíj promóterének, Stijn de Boevernek csak több kérdése lett, nem kevesebb a 2020-as eseménnyel kapcsolatosan.

„Hallottuk, hogy hogyan döntött a miniszterelnök. Az emberek egészsége a legfontosabb. A következő napokban rengeteg kérdést fogunk feltenni, és mérlegeljük az opcióinkat.” – kezdte a promóter a Motorsport.com-nak.

„Több opciónk is van, például az eltérő dátum vagy a zárt kapus verseny. Még nézők nélkül is rengeteg ember lenne a helyszínen, például azok, akik a verseny szervezésében segítenek. De mi számít tömegrendezvénynek? Ez 500, 3000 vagy 5000 embert jelent?”

„Ami számomra bizonyos, hogy a Forma-1-es verseny nem kerül megrendezésre az előzetesen tervezett időpontban nézősereg előtt.”

Spa nem akarja kizárni, hogy az esemény zárt kapuk mögött kerül megrendezésre, amennyiben így már nem számítana tömegrendezvénynek, de csak akkor, ha módosítják a kereskedelmi megegyezéseiket a Forma-1-gyel, és kompenzációt kapnak amiatt, hogy nem látogatnak ki a szurkolók.

„Ez is egy lehetőség, de nyilvánvalóan eltérő anyagi bázissal. Kereskedelmileg a Forma-1-nek is túl kell élnie, szükségük van a versenyekre. Ez egy olyan opció, amelyet most fontolgatunk. Nem mondunk nemet erre, ez is így opció. Reméljük, hogy hamarosan már több válasszal fogunk rendelkezni.”

Múlt héten az FIA elnöke, Jean Todt azt mondta, reméli, hogy ha a versenyzés júliusban vagy augusztusban elkezdődik, akkor még össze tudják rakni a versenynaptárat.

„Amikor már tudjuk, mikor kezdünk, szerintem 2-3 versenyt láthatunk majd havonta. Ha júliusban vagy augusztusban kezdünk és decemberig megyünk, akkor hat hónapunk van, és ha a hatot megszorozzuk hárommal, akkor már vannak opcióink.”

„De ne feledjük el, hogy olyan szituációval is szembenézhetünk, hogy bár a szervezők biztonságosan megrendezhetnék a versenyt, mégis úgy érzik a szervezők, hogy a hangulat nem megfelelő a futamrendezéshez.” – mondta Todt a Motorsport.com-nak.

