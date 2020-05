A Belga Nagydíj is veszélybe került a belga kormány bejelentése után

A Forma-1-ben már számos versenyt elhalasztottak/töröltek, és a leghamarabb június 28-án, a Francia Nagydíjjal kezdődhetne el az F1 szezonja, de sokkal valószínűbb forgatókönyvnek tűnik, hogy majd az Osztrák Nagydíjjal kezdődhet a szezon.

A Belga Nagydíj tipikusan általában a nyári szünetet követő első verseny szokott lenni, és az előzetes tervek szerint a versenyhétvégére augusztus 28. és 30. között került volna sor.

Azonban egy szerdai sajtótájékoztatón Belgium miniszterelnöke, Sophie Wilmes megerősítette, hogy legalább augusztus 31-ig nem rendezhetnek tömegrendezvényeket, többek között fesztiválokat sem. Az ország lezárását pedig május 3-ig hosszabbították meg.

Hivatalosan mindössze négy versenyre kerülhetne sor augusztus 31. előtt: a Francia, az Osztrák, a Brit és a Magyar Nagydíjra, viszont a Liberty Media már utalt arra, hogy jelentősen átalakíthatják a versenynaptárat a koronavírus-járvány miatt.

A Brit Nagydíj szervezői korábban azt jelentették be, hogy április végéig fogják meghozni a döntést a július 19-re tervezett futamról.

A várakozások szerint a brit kormány holnap, azaz csütörtökön fogja bejelenteni, hogy a jelenlegi lezárások legalább május 7-ig érvényben fognak maradni.

A Forma-1 pedig már korábban is utalt arra, hogy nem zárja ki a zárt kapus versenyek megrendezésének lehetőségét, és Ausztria sportminisztere is azt mondta, van esély arra, hogy az Osztrák Nagydíjra is zárt kapuk mögött fog sor kerülni.

Szerdán a McLaren csapatfőnöke, Andreas Seidl azt emelte ki, hogy a Forma-1-nek engedélyeznie kell az utazási korlátozások feloldását, hogy folytatni tudják majd a versenyzést.

