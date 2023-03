A BAR volt vezetője is új csapatot hozna a Forma-1-be, mégpedig egy csavarral

A Formula Equal nevű tervezett csapat személyzete 50/50 arányban állna férfi és női alkalmazottakból és egy meg nem nevezett „közel-keleti” országban, értesüléseink szerint Szaúd-Arábiában működne.

Az 1997-es Forma-1-es szezon világbajnokának, Jacques Villeneuve-nek az egykori menedzsere, Pollock kedden a CNN-nek adott interjúban fedte fel terveit, azt állítva, hogy a céljuk a projekttel, hogy az erre vágyó nőknek minden szerepben esélyt nyújtsanak a Forma-1-ben dolgozni.

A Formula Equal a legújabb a Forma-1-be 2025-től és 2026-tól nevezni kívánó csapatok közül, a legnagyobb név ezek között az Andretti, de az utánpótlás-sorozatokban tevékenykedő Hitech és a francia tulajdonban lévő Panthera Team Asia is beküldte már hivatalos szándéknyilatkozatát az FIA-nak információink szerint.

„Már közel négy éve folyik a munka egy új Forma-1-es csapat felépítésén, amelynek céljai között van, hogy kiépítsünk egy utat a nők számára a motorsport csúcskategóriájába. Az ötlet az volt, hogy egy 50%-ban férfiakból, 50%-kból nőkből álló csapatot hozzunk létre, amit egy jelenlegi gárda felvásárlásával közel lehetetlen megoldani” – mondta Pollock a CNN-nek.

Hozzátette, „fantasztikus lenne”, ha ezt az arányt a pilótapárosukban is megtarthatnák, de tudja, hogy jelenleg még nincsen olyan női pilóta, aki megfelelő ponttal rendelkezne szuperlicencén a Forma-1-be kerüléshez. Elmondta azt is, hogy az 50/50-es arány a csapat minden részlegében, így a tervezőknél is tartva lenne:

„Abszolút fantasztikus lenne, ha lenne női pilótánk, de a valóság az, hogy ha valaki Forma-1-es autóba akar kerülni, akkor bizonyos számú pontja kell, hogy legyen a szuperlicencén. Nem tudom emiatt a szívemre tett kézzel azt mondani, hogy lesz női pilótánk, de az ő érdekükben remélem, hogy lesz.”

„Csak, hogy tisztázzuk, itt nem csak a Forma-1-es autókat vezető nőkről van szó, hanem az egész csapatról, az igazgatóságig bezárólag kiegyenlítjük a dolgokat. Egy nemi szempontból teljesen egyenlő Forma-1-es csapatot szeretnénk.”

Pollock arra nem volt hajlandó válaszolni, hogy Szaúd-Arábia áll-e a csapat mögött, de azt mondta, „intenzív megbeszélések folynak egy közel-keleti országgal”, hogy a csapat ott működjön, rámutatva, hogy számos Forma-1-es csapatnak már most rendszeresen utaznak dolgozói Dohába vagy Abu-Dzabiba,

Pollock ott volt, amikor a Tyrrellt a British American Tobacco vette át magának, majd 2002-ben menesztették és David Richards vette át a helyét. Ezután az amerikai CART-sorozatban voltak csapatai, majd 2014-ben PURE néven egy turbóhibrid motor gyártását felvállaló céget alapított, ami azonban végül csődbe ment.

